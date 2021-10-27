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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانقراض سيئ.. شاهد| ديناصور يوجه رسالة إلى قادة العالم من الأمم المتحدة

ديناصور من منبر الأمم
ديناصور من منبر الأمم المتحدة

نشرت الأمم المتحدة، مقطع فيديو، يظهر ديناصور يدلي بشهادة ويقدم نصائح لقادة العالم، بشأن مخاطر حرق الوقود الأحفوري، وما سببه من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

وحسب ما ظهر في الفيديو الذي صدر قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب-26" هذا العام، اقتحم ديناصور – صمم بواسطة حاسوب، قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ليوجه للدبلوماسيين المتواجدين هناك كلمة ورسالة مهمة، محذرًا إياهم من خطورة الانقراض.

وشرح الديناصور للحضور سبب انقراض الديناصورات قبل 70 مليون عامًا قائلا: "كان لدينا كوكب.. ما هو عذركم الآن؟"

وقال "الديناصور": "إنكم في طريقكم نحو كارثة مناخية. مع ذلك، تنفق الحكومات مئات المليارات من الأموال العامة كل عام لدعم الوقود الأحفوري. تخيلوا لو أننا أنفقنا هذه المليارات سنويا على دعم الشهب العملاقة".

وأضاف الديناصور المصمم بالحاسوب: "حان الوقت لكي يتوقف البشر عن تقديم الأعذار ويبدأون في إجراء تغييرات لمعالجة أزمة المناخ".

وسجل المقطع الطريف، بصوت الممثل جاك بلاك في نسخته الإنجليزية، ويعتبر أول فيلم على الإطلاق يتم إنتاجه داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام الكمبيوتر

يذكر أن مدينة جلاسكو الاسكتلندية ستشهد في مطلع نوفمبر المقبل عقد قمة المناخ في دورتها الـ 26 التي تعرف بـ "كوب 26".

وفي تقرير اليوم الأربعاء، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن أبحاثه تظهر أن العالم ينفق أكثر من 4 أضعاف ما ينفقه كل عام، حوالي 423 مليار دولار، لدعم الوقود الأحفوري للمستهلكين، وهذا أكبر مما يفعله لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري. 

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