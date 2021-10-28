حكم خلع المرأة النقاب مع عدم رضا الزوج .. الإفتاء تجيب

حكم خلع المرأة النقاب مع عدم رضا الزوج .. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه “ ما حكم خلع المرأة النقاب مع عدم رضا الزوج ” ومن جانبه قال الدكتور احمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للمرأة خلع النقاب في حال عدم رضا الزوج عن هذا الأمر

وأضاف « ممدوح » خلال رده على السؤال عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن هذا لا يتعلق بمسألة النقاب ولكنه يتعلق بمسألة رضا الزوج فإذا كان غير راض عن هذا الأمر وهذا الامر ليس فيه حرامنيه فلا يجوز للمراة خلعة إلا بعد أن يرضى .

ما حكم خلع النقاب بسبب ضعف النظر وضيق التنفس

ورد سؤال لـ دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: “أنا منتقبة وبعد ارتداء النقاب أصيبت بوجع فى عينى وضيق فى التنفس أحيانا أشعر بدوار وأنا في الشارع وزوجى لا يوافقنى على خلعه ويقول لي أئتنى بفتوى من الأزهر تبيح لك ذلك؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: أنا أفتي لك بخلعه، لأنه لا ضرر ولا ضرار والنقاب ليس واجبا.



وأضاف أمين الفتوى أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر عباده بالتكاليف لكى يتضررون منها، فستر الوجه ليس واجبا، ولا ترتكب المرأة محرما إذا كشفت وجهها أصلا بدون هذه الدواعي فما بالك بوجودها.

صلاة المرأة بالنقاب

هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع اليوتيوب.



وأجاب شلبي، قائلًا: إن المرأة المنقبة إذا أرادت أن تغطي وجهها أثناء الصلاة فيجوز ولا حرج فى ذلك.



وأضاف أنه يجوز صلاة المرأة بالنقاب ولو خلعت النقاب تكون الصلاة صحيحة أيضًا ولا حرج فى ذلك.



وأشار إلى أنها تستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجنبي ليس محرما لها، تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة أن تكشف وجهها.

حكم خلع النقاب أمام زوج الأخت