هل تصح صلاة المرأة بالنقاب أم يشترط رفعه عن الوجه ؟

هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟

.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع اليوتيوب.

وأجاب شلبي، قائلًا: إن

المرأة المنقبة

إذا أرادت أن تغطي وجهها أثناء الصلاة فيجوز ولا حرج فى ذلك.

وأضاف أنه يجوز

صلاة المرأة بالنقاب

ولو خلعت النقاب تكون الصلاة صحيحة أيضًا ولا حرج فى ذلك.

وأشار إلى أنها تستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجنبي ليس محرما لها، تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة أن تكشف وجهها.

حكم خلع النقاب أمام زوج الأخت



حكم خلع النقاب أمام زوج الأخت؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورد وسام، قائلًا "إن

النقاب

عادة وليس فرض، ويجوز خلعه أمام زوج أخته ليس باعتبار زوج الأخت محرم، وإنما باعتبار أنه يجوز كشف الوجه أمام الأجانب بشكل عام".



