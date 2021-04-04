هل تصح صلاة المرأة بالنقاب أم يشترط رفعه عن الوجه ؟

هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع اليوتيوب.
وأجاب شلبي، قائلًا: إن المرأة المنقبة إذا أرادت أن تغطي وجهها أثناء الصلاة فيجوز ولا حرج فى ذلك.
وأضاف أنه يجوز صلاة المرأة بالنقاب ولو خلعت النقاب تكون الصلاة صحيحة أيضًا ولا حرج فى ذلك.
وأشار إلى أنها تستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجنبي ليس محرما لها، تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة أن تكشف وجهها.
حكم خلع النقاب أمام زوج الأخت
حكم خلع النقاب أمام زوج الأخت؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ورد وسام، قائلًا "إن النقاب عادة وليس فرض، ويجوز خلعه أمام زوج أخته ليس باعتبار زوج الأخت محرم، وإنما باعتبار أنه يجوز كشف الوجه أمام الأجانب بشكل عام".
هل يجوز للمنتقبة خلع النقاب أمام خطيبها؟
هل يجوز للمنتقبة خلع النقاب أمام خطيبها بعد إتمام الخطوبة أثناء زيارته لها؟.. سؤال ورد إلى للدكتور محمود شلبي - أمين الفتوى ومدير إدارة فتاوى الهاتف لدار الإفتاء المصرية.
وأجاب شلبي من خلال البث المباشر للدار المذاع عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك قائلًا: يجوز للمنتقبة خلع النقاب أمام خطيبها طالما أنها تأمن على نفسها بوجودها بين أسرتها.
وأوضح أن عدم خلع النقاب أمام الخطيب يخلق نوعا من أنواع عدم الألفة والاستغراب بعد إتمام الزواج، وذلك ما تراه لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بخصوص هذا الشأن الذي يرد فيه كثير من الأسئلة، وعلى هذا فلا شيء على المنتقبة من خلع النقاب أمام الخاطب ما دامت تأمن على نفسها مع خطيبها بين أهلها.
وأجاب شلبي، قائلًا: إن المرأة المنقبة إذا أرادت أن تغطي وجهها أثناء الصلاة فيجوز ولا حرج فى ذلك.
وأضاف أنه يجوز صلاة المرأة بالنقاب ولو خلعت النقاب تكون الصلاة صحيحة أيضًا ولا حرج فى ذلك.
وأشار إلى أنها تستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجنبي ليس محرما لها، تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة أن تكشف وجهها.
حكم خلع النقاب أمام زوج الأخت
حكم خلع النقاب أمام زوج الأخت؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ورد وسام، قائلًا "إن النقاب عادة وليس فرض، ويجوز خلعه أمام زوج أخته ليس باعتبار زوج الأخت محرم، وإنما باعتبار أنه يجوز كشف الوجه أمام الأجانب بشكل عام".
هل يجوز للمنتقبة خلع النقاب أمام خطيبها؟
هل يجوز للمنتقبة خلع النقاب أمام خطيبها بعد إتمام الخطوبة أثناء زيارته لها؟.. سؤال ورد إلى للدكتور محمود شلبي - أمين الفتوى ومدير إدارة فتاوى الهاتف لدار الإفتاء المصرية.
وأجاب شلبي من خلال البث المباشر للدار المذاع عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك قائلًا: يجوز للمنتقبة خلع النقاب أمام خطيبها طالما أنها تأمن على نفسها بوجودها بين أسرتها.
وأوضح أن عدم خلع النقاب أمام الخطيب يخلق نوعا من أنواع عدم الألفة والاستغراب بعد إتمام الزواج، وذلك ما تراه لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بخصوص هذا الشأن الذي يرد فيه كثير من الأسئلة، وعلى هذا فلا شيء على المنتقبة من خلع النقاب أمام الخاطب ما دامت تأمن على نفسها مع خطيبها بين أهلها.