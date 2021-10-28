جهاد جريشة: رئاسة لجنة الحكام هدفي.. وتم تقديري عربيا وأفريقيا ودوليا.. فيديو

قال جهاد جريشة، الحكم الدولي المعتزل، إنه كان يُقدر بصورة جيدة في الاتحاد العربي والإفريقي والدولي عن اتحاد الكرة المصري.

وأضاف جريشة، خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 بالقناة الأولى:"هدفي كان المشاركة بكأس العالم ولم يكن التواجد المحلي طموحي مع احترامي للبطولة المحلية ".

وأردف :" لكن في الدوري المصري لم يكن هناك الود وألتمس العذر أن هناك أناسا مقربة من الشخص الموجود حاليًا وقد يأخذون أكبر من حقهم وكنت أتدرب وأفعل ما عليّ فعله وحزنت أنني لم أترشح لكأس العالم وأن أحصل على حقي لأكمل أرقامي كوني حكمًا مصريًا".

وأكد جريشة خلال تصريحاته أن الشواهد كانت تشير إلى أن هناك إعاقة داخلية بأنني لا أشارك في كأس العالم فهي حسابات وأنا أول حكم مصري أشارك بـ 5 دورات كأس أمم إفريقية واثنتين للمحليين وكنت أريد أن أشارك للمرة الثانية في كأس العالم، لكن هي نصيب ورزق".

وواصل:" أرى نفسي بترتيب البطولات رقم 2 بعد الكابتن جمال الغندور".

وأكمل جهاد جريشة، "الحكم الدولي المعتزل، طريقه معروف بأن يكون رئيسًا للجنة الحكام وليس عضوًا.

وأتم جريشة،"من سبقني في كأس العالم عصام عبدالفتاح وجمال الغندور دخلا رئاسة لجنة الحكام، أكن كل الاحترام لكل اللجان والحكام أخوة لي، ووقت ما تأتي الفرصة أنا مستعد لها".

واختتم جريشة تصريحاته بقوله:"لو كنت رئيسًا للجنة الحكام سأشاهد كل المحليين وسيكون للجنة قرارات في قاعة المحاضرات ونتحدث مع الحكام عن أخطائهم ليستفيدوا".