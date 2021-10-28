عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: رئاسة لجنة الحكام هدفي.. وتم تقديري عربيا وأفريقيا ودوليا.. فيديو

جهاد جريشة
جهاد جريشة

قال جهاد جريشة، الحكم الدولي المعتزل، إنه كان يُقدر بصورة جيدة في الاتحاد العربي والإفريقي والدولي عن اتحاد الكرة المصري.

 

وأضاف جريشة، خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 بالقناة الأولى:"هدفي كان المشاركة بكأس العالم ولم يكن التواجد المحلي طموحي مع احترامي للبطولة المحلية ".

 

وأردف :" لكن في الدوري المصري لم يكن هناك الود وألتمس العذر أن هناك أناسا مقربة من الشخص الموجود حاليًا وقد يأخذون أكبر من حقهم وكنت أتدرب وأفعل ما عليّ فعله وحزنت أنني لم أترشح لكأس العالم وأن أحصل على حقي لأكمل أرقامي كوني حكمًا مصريًا".

وأكد جريشة خلال تصريحاته أن الشواهد كانت تشير إلى أن هناك إعاقة داخلية بأنني لا أشارك في كأس العالم فهي حسابات وأنا أول حكم مصري أشارك بـ 5 دورات كأس أمم إفريقية واثنتين للمحليين وكنت أريد أن أشارك للمرة الثانية في كأس العالم، لكن هي نصيب ورزق".

وواصل:"  أرى نفسي بترتيب البطولات رقم 2 بعد الكابتن جمال الغندور".

وأكمل جهاد جريشة، "الحكم الدولي المعتزل، طريقه معروف بأن يكون رئيسًا للجنة الحكام وليس عضوًا.

وأتم جريشة،"من سبقني في كأس العالم عصام عبدالفتاح وجمال الغندور دخلا رئاسة لجنة الحكام، أكن كل الاحترام لكل اللجان والحكام أخوة لي، ووقت ما تأتي الفرصة أنا مستعد لها".

واختتم جريشة تصريحاته بقوله:"لو كنت رئيسًا للجنة الحكام سأشاهد كل المحليين وسيكون للجنة قرارات في قاعة المحاضرات ونتحدث مع الحكام عن أخطائهم ليستفيدوا".

جهاد جريشة الاتحاد العربي كأس العالم الدوري المصري كأس أمم إفريقية

ترشيحاتنا

أخبار العالم| إدانة خليجية واسعة لتصريحات جورج قرداحي حول اليمن.. وكوريا الشمالية تحذر أمريكا

دعاء الرزق في الصباح .. اغتنمه بعد صلاة الفجر وشاهد النتيجة

أسعار ومواصفات سيات أتيكا موديل 2021 في مصر | صور

الأهلي يكشف سبب تألق بيرسي تاو سريعا.. وعدم الدفع بمحمد شريف أساسيا.. فيديو

تزداد فرص شافي.. 5 أسماء على طاولة برشلونة لخلافة كومان .. تفاصيل

بسبب اتهامه بالتحرش.. قرار بمنع الأمير البريطاني من حضور اليوبيل البلاتيني للمملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

طوارئ فوق الأجواء| ماذا حدث لرحلة الطائرة المصرية 729 MS المتجهة إلى موسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ