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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموافقة على إنشاء قسم جراحة الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى المحلة

مدير مستشفي الكبد
مدير مستشفي الكبد والجهاز الهضمي بالمحلة

قررت وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد  تكليف الدكتور  محمد فوزى السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالموافقة علي إنشاء قسم جراحة الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى كبد المحلة .

من جانبه أكد الدكتور أحمد محرز جاد مدير مستشفي الكبد بالمحلة في بيان رسمي  ذلك القرار أثلج صدور قرار كافة الأطباء والفريق العمل الطبي بالمستشفي كونه يعد لاول مره على مستوى وزاره الصحة المصرية ولاول مرة بمحافظة الغربية.

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وكشف  "محرز"  مدير المستشفي أن صدور قرار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بانشاء قسم جراحة الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى كبد المحله التعليمى انجاز طبي داخل صرح وطني يخدم عشرات الآلاف من مرضي الكبد والجهاز الهضمي .

كما تابع "محرز" أن "كبد المحلة" سيكون  أول مستشفى ينشأ بها هذا القسم بوزاره الصحه لما تتمتع به المستشفى من إمكانيات وتجهيزات طبيه وكوادر علميه واطقم طبيه ذات طابع خاص وكفاءه عاليه . 

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وأعرب "محرز" أن المسئولية كبيرة عندما  ستكون دائما عند حسن ظن المرضي وذويهم بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم .

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وزير الصحة مدير كبد المحلة محرز إنشاء قسم الجراحات العامة الكبد والجهاز الهضمي خدمة ألاف المرضي

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