النيابة اللبنانية تحفظ الشكوى المقدمة ضد جعجع والبيطار ونصر الله

أعلنت النيابة اللبنانية، اليوم الخميس، حفظ الشكوى المقدمة ضد جعجع والمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، حفظ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الشكوى المقدمة بحق رئيس حزب القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع، والقاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.

وقالت النيابة اللبنانية إنه تم حفظ شكوى مقدمة ضد جعجع في أحداث الطيونة وضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.

وأضافت النيابة اللبنانية أنه تم أيضا تحفظ الشكوى المقدمة ضد زعيم ميليشيا حزب الله في أحداث الطيونة، حسن نصرالله.

في سياق متصل، نقلت الشبكة اللبنانية عن مصادر لها أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أحال المحضر الالحاقي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض جعجع المثول أمامها، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان وطلب من الأخير الاستماع إلى جعجع بصفته شاهدا.

في سياق آخر، كشف مصدر قضائي لوكالة "رويترز" أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قام بتعليق جلسة الاستماع لرئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب بعد رفع دياب دعوى قضائية ضد محاكمته أمس، الأربعاء؛ حسبما نقلت وسائل الإعلام اللبنانية.

ورفع دياب، أمس الأربعاء، دعوى "مخاصمة" على الدولة اللبنانية، وذلك بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، مذكرة إحضار بحق دياب لاستجوابه.

ونقلت "رويترز" عن المحامي نزار صاغية، من جماعة المفكرة القانونية، قوله إنه "يتعين على بيطار وقف مقاضاة دياب بمجرد إخطاره بالدعوى".

وأضاف: "بإمكان بيطار مقاضاة آخرين في القضية".