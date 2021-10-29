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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض حكاية "90 يوم" لـ نضال الشافعى ودنيا عبد العزيز.. السبت

ابطال حكاية 90 يوم
ابطال حكاية 90 يوم

يعرض يوم السبت القادم حكاية “ 90 يوم ” التى تعد واحدة من حكايات مسلسل “ وراء كل باب ” ، الذى يبلغ عدد كل حكاية منه 5 حلقات فقط . 

حكاية 90 يوم من بطولة نضال الشافعى ودنيا عبد العزيز وميمى جمال وأحمد رفعت وأحمد حلاوة ، ومن تأليف ميرنا الفقى ومن إخراج أحمد صالح .

بوستر حكاية 90 يوم 

وكان الفنان نضال الشافعى طمأن جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية بالرئة من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، وظهر بملامح يبدو عليها المرض من داخل الجيم.

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قال نضال الشافعي من خلال البث مباشر : الحمد لله كانت وعكة وبشكر ربنا عليها وبشكر كل اللي وقف جنبي، وجاء لي دعوات كثيرة حلوة من الجمهور، وحسيت بمحبة الناس.

وتابع نضال الشافعي: “ربنا سبحانه وتعالي بيبتلي الواحد ببعض الابتلاءات، لكي يشعر بمحبة الناس، وتلك نعمة كبيرة، وبكرر شكرلي ليكم، ويمكن لولا دعواتكم دي كان الحال غير الحال دلوقتي، وبعتذر لو كنت تعبت قلبكم وشغلتكم، لكن ما ممرت به كان امتحان واختبار صعب”.

خروج نضال الشافعى من المستشفى 


خرج الفنان نضال الشافعي، من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد استقرار حالته الصحية.

طمأنت هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، الجمهور على حالة زوجها الصحية، حيث كشفت آخر تطوراتها.

وقالت هند محمد علي، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن الأزمة بدأت خلال تصوير زوجها أحد المشاهد، وحدث خلاف ما، مما أدى إلى إغضابه  وأثر ذلك على حالته الصحية، حيث حدث انفجار بالقولون.

نضال الشافعي وراء كل باب حكايات مسلسل وراء كل باب دنيا عبد العزيز 90 يوم

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