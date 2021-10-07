وراء كل باب.. تعرف علي القائمة الكاملة لبطلات حكاية في عشق البنات

يواصل ابطال حكاية في عشق البنات والتي تعد واحدة من حكايات مسلسل وراء كل باب ، تصوير العمل تمهيدا الي عرضها خلال الفترة القادمة .

حكاية في عشق البنات من المقرر أن تكون بطولة نسائية حيث تلعب بطولة العمل كل من الفنانات ميرنا نور الدين بعد نجاحها في حكاية ماريونت ، بالإضافة إلي هدي الأتربي وكارولين عزمي والفنانة سلوى عثمان ، أما البطولة الرجالية في الحكاية فستكون من نصيب الفنان الشاب محمد عز .

حكاية في عشق البنات من إخراج فاروق إسماعيل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي درامي ومن المقرر عرضها علي قناه الحياة .

وكان الفنان محمود عبد المغنى، قد لعب بطولة اخر الحكايات التي عرضت علي الشاشة من مسلسل وراء كل باب الأسبوع الماضي وحملت اين “ماريونت” .

حكاية ماريونت دارت أحداثها فى إطار خمس حلقات فقط، وحل الفنان محمود عبد المغنى بطلاً للحكاية بدلاً من الفنان أحمد صلاح حسنى.

العمل شارك في بطولته كل من دينا فؤاد وسلوى عثمان وميرنا نور الدين ، ودرات أحداثه في إطار اجتماعي حول سيدة تحاول خطف حبيبها السابق من زوجته عن طريق السوشيال ميديا .