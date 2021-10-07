عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وراء كل باب.. تعرف علي القائمة الكاملة لبطلات حكاية في عشق البنات

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

يواصل ابطال حكاية في عشق البنات والتي تعد واحدة من حكايات مسلسل وراء كل باب ، تصوير العمل تمهيدا الي عرضها خلال الفترة القادمة .

 

حكاية في عشق البنات من المقرر أن تكون بطولة نسائية حيث تلعب بطولة العمل كل من الفنانات ميرنا نور الدين بعد نجاحها في حكاية ماريونت ، بالإضافة إلي هدي الأتربي وكارولين عزمي والفنانة سلوى عثمان ، أما البطولة الرجالية في الحكاية فستكون من نصيب الفنان الشاب محمد عز . 

 

حكاية في عشق البنات من إخراج فاروق إسماعيل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي درامي ومن المقرر عرضها علي قناه الحياة . 

 

بفستان أنيق .. رانيا منصور تتألق برفقة ميرنا نور الدين

بالكمامة.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور

 

وكان الفنان محمود عبد المغنى، قد لعب بطولة اخر الحكايات التي عرضت علي الشاشة من مسلسل وراء كل باب الأسبوع الماضي  وحملت اين  “ماريونت” .

 

حكاية ماريونت دارت أحداثها فى إطار خمس حلقات فقط، وحل الفنان محمود عبد المغنى بطلاً للحكاية بدلاً من الفنان أحمد صلاح حسنى.

 

العمل شارك في بطولته كل من دينا فؤاد وسلوى عثمان وميرنا نور الدين ، ودرات أحداثه في إطار اجتماعي حول سيدة تحاول خطف حبيبها السابق من زوجته عن طريق السوشيال ميديا

 

في عشق البنات حكاية في عشق البنات مسلسل وراءكل باب ورا كل باب ميرنا نور الدين هدي الاتربي كارولين عزمي سلوي عثمان محمد عز

ترشيحاتنا

القائمة العربية بالكنيست تسقط مشروع قانون لتعليم لغة الضاد في مدارس إسرائيل

بدء تشغيل مكتب رقمي لنيابات الأسرة بالعريش.. والقومي للمرأة يشكر النائب العام

التعليم : لا تراجع عن تنظيم طابور الصباح في جميع مدارس مصر

فرق خبرة ..شاهد بوستر فيلم دلال عبد العزيز.. وماذا قال محمد الشرنوبي

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع عمرو الحلواني

وزير الزراعة: فتح باب تصدير الدواجن المصنعة ومنتجاتها إلى الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجربة ستظل غالية علي قلبي.. ميدو يعلن رحيله عن برنامج "أوضه اللبس"

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

استعدادت أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وليبيا

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

بينهم 4 أطفال ..مصرع 8 في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي|صور

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ