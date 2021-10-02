بفستان أنيق .. رانيا منصور تتألق برفقة ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة رانيا منصور صورًا جديدة لها "بإطلالة عصرية برفقة الفنانة ميرنا نور الدين على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت رانيا منصور، بفستان ستان أنيق دون أكمام، يبرز رشاقتها، وتركت شعرها الاسود منسدلًا بين كتفيها بشكل رائع.

واعتمدت رانيا منصور، فى الميك آب على جمال بشرتها واكتفت بأحمر شفاة باللون البينك الذى يناسب إطلالتها، ووضعت لمسة رقيقة من الإكسسوارات لإكمال إطلالتها بـ قرط باللون الفضي.

وكشفت الفنانة رانيا منصور عن الشخصية التى تقدمها خلال أحداث مسلسل «السيدة زينب»، للفنانة القديرة سوسن بدر وآخرين، والذى ينتمى إلى الأعمال الممتدة التى تصل إلى 60 حلقة.

شخصية الفنانة رانيا منصور في مسلسل السيدة زينب

أكدت رانيا منصور أنها تقدم شخصية تدعى ليلى، وهى بنت وحيدة ووالدها متوفى، بينما والدتها اسمها قدرية، والتى تجسدها الفنانة دينا، فهى تقطن فى إحدى الحارات الشعبية فى منطقة السيدة زينب والتى تدور حولها الأحداث.

وقالت رانيا إنها في المسلسل من خلال نظراتها التلقائية تجذب أغلبية الشباب وكبار السن لها، مؤكدة أن ذلك هو سبب جمالها الفائق الذى تكتمل عناصره بالأنوثة الطاغية، والصوت الناعم والأسلوب المرن فى الحديث مع الجميع، فيؤدى هذا إلى دفع الرجال للانجذاب نحوها بكل سهولة فتغار منها النساء فتشتعل النار بينهن.

وأضافت أن لديها تطلعات إلى أن تخرج من هذه الحارة الشعبية، لرسم طموحات وأحلام في خيالها للوصول لها لكى تستطيع تحقيقها وغيرها من الأحداث التى سترونها أثناء المشاهدة.

وأشارت رانيا إلى أن تصوير العمل انتهى أكثرخد من نصفه تقريبًا، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا فى تلك المنطقة فى إطار إجتماعى، وسوف يذاع على الشاشة الذهبية أوف سيزون على أحد القنوات الفضائية.

وأعربت رانيا عن سعادتها بهذا العمل، مشيرة إلى أن هذه الحدوتة بالنسبة لها تجربة جديدة ستظهر فيها بشكل مختلف، عما ظهرت به من قبل، معربة عن أمنياتها بأن ينال دورها إعجاب الجمهور عند طرحه.

أبطال مسلسل السيدة زينب

جدير بالذكر أن مسلسل "السيدة زينب" يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والنجم محمود عبد المغنى، ورانيا منصور، والفنانة الاستعراضية دينا، وليلى عز العرب، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأشرف عبد الغفور، وحسام داغر وآخرين، وهو إنتاج شركة M.G.R للإنتاج الفنى لمالكها المنتج ممدوح شاهين، ومن سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

آخر أعمال رانيا منصور

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، كانت مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة “شاهد نت” الإلكترونية.

مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.