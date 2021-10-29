خالد عكاشة عن إلغاء مد حالة الطوارئ: حصاد عمل وجهد 7 سنوات.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، إن الدولة المصرية تمتلك كل مكونات القدرة والقوة الشاملة.



وأضاف خالد عكاشة في حواره على قناة " إكسترا نيوز "، أن المعادلة الامنية الشاملة للدولة المصرية ومحيطها أصبحت تحت السيطرة وتتمتع بدرجة من الاستقرار تسمح بالعودة إلى الحالة الطبيعية ".

وتابع خال عكاشة :" قرار إلغاء مد حالة الطوارئ خطوة جيدة وحصاد عمل وجهد استمر لـ 7 سنوات ماضية".

وأكمل خالد عكاشة :" تابعنا مجهودات القوات المسلحة المصرية في مكافحة الإرهاب من أجل فرض حالة من الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن ".

ولفت خالد عكاشة :" هناك تطور كبير داخل أجهزة الدولة"، مضيفا:" منطقة سيناء تشهد حالة من حالات الاستقرار الآمن بفضل مجهودات القوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب وتجفيف منابعه ".

