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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط بلطجي يفرض إتاوات علي قائدي السيارات بمنطقة كوبري فاروق بطنطا

المتهم
المتهم

نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم في ضبط بلطجي مسجل خطر حال فرضه إتاوات على السائقين بموقف سيارات الميكروباص بمنطقة كوبري فاروق بدائرة قسم ثاني طنطا، والاستيلاء منهم على أموال دون وجه حق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم .

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا تضرر أحد الأشخاص من ممارسة أحد الأشخاص أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على السائقين بمنطقة كوبرى فاروق بدائرة قسم ثان طنطا.
كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية  تلقي إخطارا معلومات من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد  فرض بلطجي، إتاوات على السيارات بموقف كوبري فاروق بدائرة قسم ثان طنطا، دون وجه حق.

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كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من تحديد المتهم المشار إليه وتم ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، حال قيامه بتحصيل مبالغ مالية من السائقين، مقابل تحميلهم للركاب وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بنشاطه وأن المبلغ المالي من حصيلة ذلك النشاط. 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

ضبط يلطجي يفرض اتاوات كوبري فاروق طنطا بموقف عشوائي سيارات الغربية

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