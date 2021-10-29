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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بزيادة قدرها 600 ألف طن

الموالح في المقدمة.. صادرات مصر الزراعية تصل لـ 5 ملايين طن لأول مرة

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقاً لتقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

 


وأضاف "القصير" أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 867 ألف 14 طن ، بالإضافة إلي تصدير 620 ألف 769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 576 ألف و402 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 239 ألف و649طن.

واحتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألف و 29 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 80 الف و441 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 62 الف و360 طن، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 29 الف  و 726 طن.

بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 الف و 876 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 19 الف و 342 طن، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 18 الف و 397 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 11 الف و 478 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 الاف و 448 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 7001 طن.

وفي سياق متصل أكد "العطار" أنه في إطار توجيهات وزير الزراعة قام وفد من الحجر الزراعي بزيارة إلى دولة لاتفيا لبحث التعاون بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية وفتح منشأ جديد لاستيراد القمح لزيادة المناشئ ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية الوفد المصري استعرض أيضا اشتراطات الصحة النباتية المصرية ونظام الحجر الزراعي المصري مع عرض النجاح المشهود له فيما يخص فتح الاسواق امام صادرات مصر الزراعية ، ومع عرض الميزان التجاري بين الجانبين تم مناقشة تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية الي لاتفيا ودول البلقان .

صادرات مصر الزراعية الزراعة السيد القصير وزير الزراعة الموالح

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