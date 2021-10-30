حبس 3 أشقاء لترويجهم المخدرات في المطرية

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشقاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بالمطرية.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كما أمرت جهات التحقيق، بإرسال عينة من المضبوطات من المواد المخدرة للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وفي ضربة أمنية ناجحة، نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على 3 أشقاء يروجون المواد المخدرة على المتعاطين بالمطرية، حيث تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وبعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة؛ أصدرت قراراتها المتقدمة.

وكانت معلومات قد وردت إلي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تفيد بقيام 3 أشقاء بترويج المواد المخدرة على الشباب بالمطرية.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن بقيادة المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم المطرية إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين من خلال أحد الأكمنة، وعثر بحوزته علي كمية من المخدرات وأسلحة بيضاء.

وتبين من التحريات والمعلومات الأولية أن الأشقاء الثلاثة ذاع صيتهم في شوارع "العقاد وراس البر ومرسي مطروح" بترويج سمومهم على المتعاطين وتحويل سطح منزلهم لمخزن مخدرات.