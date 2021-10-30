الزمالك يكشف عن تطورات ملف التجديد مع أشرف بنشرقي و5 لاعبين

أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك أن اللجنة بصدد الإنتهاء من عقود التجديد للعديد من لاعبي القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

قال عمرو أدهم عبر تصريحات تليفزيونية: عمر كمال عبد الواحد المعار إلى نادي فيوتشر سوف يعود إلى الزمالك بعد نهاية الموسم الحالي وهناك انفراجة ستحدث بشأن مفاوضات التجديد مع الثنائى محمد أبو جبل وطارق حامد فى ظل وجود رغبة متبادلة في بقاء اللاعبين بالقلعة البيضاء.

أضاف عمرو أدهم : اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك تسعى إلى تجديد عقد الثنائي مصطفى فتحي ورزاق سيسيه بعد الاطمئنان على حالته عقب عودته من الإصابة.

وعن ملف تجديد المغربي أشرف بن شرقي قال عمرو أدهم : وكيل اللاعب سوف يصل إلى القاهرة للتفاوض بشأن عقده الجديد مشيرا إلى أن هناك رغبة في تجديد العقد من جانب اللاعب.

كان محمود عبدالرزاق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكد أن الفريق أصبح أقوى في الموسم الحالي خصوصا عقب عودة اللاعبين المعارين “ مصطفي فتحي ومحمد أوناجم وعمر السعيد”.

وأضاف شيكابالا في تصريحات هاتفية لفضائية" اون تايم سبورتس 2"، أن إيقاف القيد وحرمان الزمالك من إبرام صفقات جديدة لن يؤثر على الفريق نظرا لوجود عناصر مميزة في الوقت الحالي.

وأكد أن لاعبي الفريق تعاهدوا على التتويج بكافة البطولات خلال الموسم الحالي متابعا:" تعاهدنا على التتويج بدوري أبطال افريقيا هذا الموسم والحفاظ على لقب الدوري".

وأشاد شيكابالا بالمدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون:" من أحسن المدربين إللي اتمرنت معاهم ويقدر يوقفك على رجلك ".

أوباما في الهجوم .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الزمالك التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.



وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد .

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي .

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.