بسمة الملا تقدم مشروبا سحريا لسد الشهية وحرق الدهون

قدمت الدكتورة بسمة الملا خبيرة التغذية، مشروبا سحريا لسد الشهية وحرق الدهون.



المقادير:

عصير ليمون

نسكافية

عسل أبيض

زيت جوز الهند

خل تفاح





دهون البطن و الإصابة بالكبد الدهني.. بسمة الملا توضح العلاقة



كشفت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، عن علاقة هرمون الكورتيزول الضغط العصبي، قائلة: هرمون الكورتيزول يرتفع في الجسم نتيجة التعصب والضغط، مشددة على أن زيادة هرمون الكورتيزول يتسبب في وقف الحرق داخل الجسم.



وأضافت بسمة الملا خلال برنامجها "صحتك وبس" المُذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أن تأثير هرمون الكورتيزول السلبي لا يقتصر فقط على الحرق داخل الجسم، بل يؤثر أيضا على هرمون النمو.



وشددت على أن فيتامين د3 هام للغاية في إنقاص الوزن، متابعة: لا يجب أن تقل نسبة فيتامين د3 في الجسم عن 60% للشباب و75% بالنسبة لكبار السن.

وأوضحت أن تراكم الدهون في منطقة البطن يتسبب في تراكم الدهون على الكبد، مما يؤدي إلى إصابة الفرد بـ الكبد الدهني.