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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلقت اليوم.. تفاصيل مسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم

طلاب الأزهر في مسابقة
طلاب الأزهر في مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن

انطلقت اليوم فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم، بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية. 


ومن المقرر استمرار اختبارات طلاب المكاتب الأهلية أسبوعين بما فيهما الجُمَعِ والعطلات الرسمية ويعقبها مباشرةً اختبارات طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بإشرافٍ من إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة على فعاليات المسابقة. 


وأوضح الأزهر الشريف، أن المسابقة يتم تنظيمها على مرحلتين :
 

المرحلة الأولى وتشمل ؛ " التصفيات الأولية " وتجريها شئون القرآن بنطاق الإدارات التعليمية وذلك تقليلاً للتزاحم ومنعاً للتكدس أمام اللجان
 

المرحلة الثانية وتشمل ؛ " التصفية النهائية " والتي تجريها شئون القرآن بالديوان العام بمقر قاعات التدريب والجودة ومعهد بنين المنيا الثانوي لانتقاء الحاصدين لأعلى الدرجات ممن تجاوزوا نسبة نجاح 90 % فأعلى كي يظفروا بجوائز المسابقة المالية. 


واستعد الأزهر الشريف، لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، باختيار مقار لجان الاختبارات بالتصفية الأولية وذلك تحقيقاً للهدوء العام بمختلف المقار وتمكين المتسابقين من التركيز بأسئلة المسابقة كي يظفروا بتحقيق الدرجات العالية ويصعدوا للتصفية النهائية.


ويتم إجراء التصفيات وسط إجراءات احترازية في ظل استمرار أزمة كورونا للحفاظ على سلامة المُتقدِمين بمختلف الأعمار والإدارات. 


وتشمل المسابقة، ثلاث مستويات في حفظ كتاب الله " القرآن الكريم " هي ؛
المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا
المستوى الثاني: حفظ عشرين جزءً من القرآن الكريم
المستوى الثالث: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن مسابقة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن طلاب الأزهر الشريف حفظ القرآن الكريم الكتاتيب الأهلية

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