فليتعفن في الجحيم.. عجوز تمزق جسد زوجها بسبب شاحن تليفون

طعنت مسنة بريطانية تدعى" بينيلوبي جاكسون"، زوجها المسن حتى الموت بسبب خلاف على شاحن تليفون، مبررة موقفها عبر رسالة بإنها تعرضت لإساءة شديدة دفعتها لهذا الأمر.



وبحسب صحيفة "ذا صن" حُكم على "بينيلوبي" البالغة من العمر 66 عامًا بالسجن مدى الحياة خلف القضبان بعد أن طعنت ديفيد جاكسون 78 عامًا في منزلهما في سومرست.

وأفادت التحقيقات أن المسنة "بينيلوبي" طعنت زوجها حتى الموت في منزلها في سومرست، وتركت رسالة تقشعر لها الأبدان بجانب الهاتف ليجدها رجال الشرطة.

وأوضحت التحريات أن المتهمة طعنت زوجها جاكسون في صدره في غرفة نومهما بينما كانا يتشاجران خلال وجبة عيد ميلاد فاخرة، وعندما حاول المجني عليه الاتصال بالشرطة طعنته مرتين أخرتين، ثم كتبت المتهمة رسالتها التي تم العثور عليها بجانب هاتف الضحية من قبل الشرطة.

وجاء في الرسالة: “لمن يهمه الأمر، لقد تعرضت لإساءات كثيرة على مر السنين لكنه كان أبًا جيدًا. ومع ذلك، فقد سقط عنه القناع الليلة. فما فعله كان لا يغتفر، أنا أقبل عقابي، فليتعفن في الجحيم”.

وأوضحت المتهمة عبر رسالة الاعتراف، أن ما فعلته كان دفاع عن النفس ولم تتعمد قتله.

كما اعترفت بارتكاب الجريمة خلال مكالمة استمرت 18 دقيقة لخدمات الطوارئ.

وكشفت اعترافات المهتمة أمام المحكمة إنها اكتفت من زوجها وانها لم تندم على هذا الأمر وربما لكانت ذهبت لطعنه مرة أخرى وذلك بسبب الإساءة التي كانت تتعرض لها من قبل زوجها.