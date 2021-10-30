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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماينفعش أخبي حاجة.. وزير الري: «اتقال عني: ده وزير كِشِر وشُّه خشب»

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الصراحة سبب رئيسي في خلق الثقة والوعي عند الشعب المصري بشأن أزمة المياه، مؤكدا أهمية الصراحة مع المواطنين؛ لينال الدعم والثقة لتحمل المسئولية، لأن المسئولية على الدولة والشعب.

 

وتابع «محمد عبد العاطي» خلال لقائه مع ع الإعلامي محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «اتقال عني: ده وزير كشر ووشه خشب، ولم أتضايق بسبب هذا الكلام لأن الصعوبة تستوجب جدية الموضوع، وماينفعش أخبي حاجة عن الشعب، والمسئولية بين الاثنين الحكومة والشعب».

 

وأضاف «محمد عبد العاطي»: « الوزير الكيني قدم لي نصيحة: لا تتكلم، وعندما ينتهوا من الكلام؛ رد، اسمع كثيرا وتكلم قليلا، وهذه النصيحة أعمل بها حتى الآن»، مؤكدا أن الدولة تعمل على الأمن المائي .

 

أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية لتصحيح المفاهيم عن مصر

تحدث الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن مخرجات أسبوع القاهرة للمياه الذي يعتبر تهيئة للبيئة المناسبة، والهدف منها تهيئة الوعي الداخلي والخارجي وإحاطة الجميع بموقف مصر من سد النهضة والتنمية بشكل عام، وسبب الإصرار على رفض تخفيض حصة مصر من مياه النيل.

 

وقال «محمد عبد العاطي» خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»،  أن أسبوع القاهرة للمياه يعتبر منصة دولية تصحح مفاهيم خطأ داخل القارة الافريقية وخارجها عن مصر.

 

محطة بحر البقر مثال أمام للناس لتؤكد أن لدينا أزمة مياه


وأوضح  وزير الموارد المائية والري، أن محطة بحر البقر مثال أمام للناس لتؤكد أن لدينا أزمة مياه وكل نقطة مياه نعيد استخدامها، وأن مصر لا تهدر المياه لأننا بحاجة لكل نقطة منها.

 

وأشار إلى أن «محمد عبد العاطي» إلى أن الاتحاد الأوروبي أعطى أهمية كبيرة للحضور والمشاركة بأسبوع المياه، منوها بأن المؤتمر الدولي للمياه يحضره 12 ألف مشارك ودولة السنغال تجهز فيه منذ سنوات، وهناك تعاون مع الجانب السوداني وعمل مشروعات في جنوب السودان لأنشطة مختلفة.

 

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية الري الوعي الشعب المصري

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