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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لمبة حمراء وجرس إنذار.. وزير الري يحذر من الزيادة السكانية ..فيديو

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أننا نعاني من الفقر المائي وهذا ما نواجهه في المستقبل بسبب الزيادة السكانية، موضحا أن مصر تنفق المليارات لتوفير الاحتياجات حتى لا يحدث أزمة.

وحذر «محمد عبد العاطي»  خلال لقائه مع ع الإعلامي محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، من خطورة الزيادة السكانية، وتأثيرها على توفير احتياجات السكان من المياه، مؤكدا أن الفقر المائي الذي تعيشه مصر سيتفاقم في المستقبل.

 عدد السكان زا د

وأوضح وزير الري،  إن عدد السكان زاد في آخر  10 سنوات، 25 مليون نسمة، وإذا استمرت نفس المعدلات، كل 10 سنوات 25 مليون، سنصل في 2050 إلى 75 مليون، مما سيخفض نصيب الفرد إلى 300 لـ 350 متر مكعب فقط من المياه.

وأضاف «محمد عبد العاطي» : "الزيادة السكانية لمبة حمراء وجرس إنذار، كيف توفر احتياجاتهم من المياه، وفي أكثر السيناريوهات تفائلا سنزيد 50 مليون أو 70 مليون نسمة، لذلك لابد من الوعي بالزيادة السكانية

ولفت «محمد عبد العاطي» إلى أنه بحلول عام 2050، نحتاج من 5 لـ7 مليار متر مكعب مياه، للاحتياجات الأساسية، لهذا بدأت الدولة مشروعات تحلية المياه للمدن الساحلية، والبحث عن موارد إضافية أخرى غير النيل، لكن لا غنى عن النيل.

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية الري الفقر المائي الزيادة السكانية

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