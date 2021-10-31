العربي للاقتصاد الرقمي: الرئيس السيسي كان لديه بعد نظر في البنية التحتية للمدن الذكية.. فيديو

قال عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الرئيس السيسي كان لديه بُعد نظر فيها يخص البنية التحتية للمدن الذكية.

وأضاف "غنيم"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "التطبيقات الجديدة التي توفر بيئة افتراضية تحتاج إلى سرعة نت عالية جدا"، متابعا: "المدن الذكية التي أنشئت في عهد الرئيس السيسي بها إمكانيات هائلة فيما يخص البنية التحتية".



وأشار: "العالم الافتراضي قادم بقوة والشركات التكنولوجية هي التي ستقود العالم، وستقود الاقتصاد والسياسة وغيرها من الأنشطة"، موضحا: "أكبر 5 شركات تكنولوجيا قيمتهم تصل إلى 7.5 تريلون دولار، وهو ما يمثل حوالي 8% من ناتج المحلي الإجمالي العالمي".