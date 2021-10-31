ضحية البيت المهجور بالدقهلية توجه رسالة لـ والدها وخالها يفجر مفاجأة.. فيديو

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع على فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل حبس أب ابنته في غرفة مظلمة وتقييدها بالجنازير لمدة سنتين بسبب خلافات زوجية.

وعلق "سيد سعيد خال الطفلة شهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "نهال طايل"، ببرنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلا: "شهد بخير الحمدلله.. الشباب ولاد الحلال هما اللي لحقوها من اللي كانت فيه".



وأضاف: "عرفت بالواقعة الساعة 2 بالليل بعد الحكومة ما أخذتها.. ما حدث إهانة ما بعدها إهانة.. بقالها سنتين محبوسة في البيت".

وأشار إلى شهد قالت أن والدها كانت يحضر لها بقايا الأكل، ووالد شهد قال في التحقيقات إنه ربط البنت لأنه خايف عليها تترك البيت وتهرب، مؤكدا: "شهد من الناس اللي بتفهم وعاقلة جدا، وحاليا عندها اكتئاب نفسي بسبب الواقعة".

ووجهت شهد ضحية تعذيب والدها لها، رسالة إلى والدها، قائلة: "بقوله منك لله على اللي عملته فيا".

