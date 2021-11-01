اسباب اختيار الخطيب لخالد مرتجى لأمانة الصندوق فى قائمته بانتخابات الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي الاسباب التي دفعت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي لترشيح خالد مرتجي لمنصب أمين الصندوق ضمن قائمته في الانتخابات المقبلة.

وعدد المصدر مزايا مرتجي وفقا لرؤية الخطيب والتي قادته لاختيار مرتجي في منصب امين الصندوق بدلا من خالد الدرندلي الذي شغل نفس المنصب في الدورة الحالية للمجلس و قاربت على الانتهاء.

وقال المصدر أن ثقة الخطيب في شخص خالد مرتجي مبنيه علي عدة مواقف سابقة لمرتجي، من بينها تضحيته بطموحاته الشخصية، من اجل مصلحة النادي ،وعندما عرض عليه الخطيب الترشح علي منصب أمين الصندوق الشاغر في القائمة وافق مرتجي علي الفور.

وشدد المصدر علي أن مرتجي لم يناقش الخطيب بشأن طموحاته المستقبلية خصوصا ان الخطيب اكد له أنه شخصيا تولي هذا المنصب ومن قبله حسن حمدي وهو لا يتطلب الخبرة في مجال الحسابات البنكية بقدر حاجته لطرح الرؤي العملية لمستقبل النادي وهو ما يجيده مرتجي بالفعل.

وقال المصدر ان أسباب اختيار الخطيب لمرتجي لمنصب امين الصندوق استند ايضا علي خبرة مرتجي الكبيرة ونجاحه في مجال الاعمال، خاصة انه وكيل للعديد من كبريات الشركات العالمية ويمكنه المساهمة بشكل جيد فى التخطيط لمستقبل النادي المالي والتخطيط لكافة الموازنات فى الدورة القادمة

وأضاف المصدر أن مرتجي يملك - من وجهة نظر الخطيب - رؤية وعلاقات دولية في مجال الرياضة والاستثمار والسياحة وغيرها من المجالات التي يحتاجها الأهلي خلال الفترة المقبلة لدعم انطلاقة عمل ورؤية شركات النادي الأهلي التي تم إنشائها مؤخرا

وشدد المصدر أن الخطيب اكد تقديره الكبير لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمرشحين ضمن قائمته القادمة ولكن موقف خالد مرتجي بالاستجابة لرغبة ورؤية الخطيب نفسه ولجنة الحكماء؛هو موقف تاريخي يستحق تقدير الجميع من أبناء النادي خاصة أنه امتداد طبيعي للراحل الفريق عبد المحسن مرتجي

وتقام انتخابات الأهلي القادمة وفقا للائحة النادي الخاصة يومي ٢٥ و ٢٦ نوفمبر ويخوض خالد مرتجي سباق الانتخابات على منصب أمين الصندوق ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي