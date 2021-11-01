عامر حسين: أتمنى حكم أجنبي لقمة الأهلي والزمالك.. ولا توجد استعدادات خاصة لهذا السبب

أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة، عدم وجود استعدادات خاصة بمباراة القمة المصرية بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة القادم، في ظل الاهتمام بكل مباريات الدوري المصري.

وأشار حسين في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه يتمنى -بشكل شخصي- تواجد حكم أجنبي لإدارة مباراة القمة.

وقال حسين: "ليس هناك استعدادات خاصة لمباراة القمة، نحن نهتم بكل المباريات الآن، العبء الأكبر في مباراة الأهلي والزمالك على لجنة الحكام ورئيسها عصام عبد الفتاح".

وأكمل: "بالنسبة لي، أتمنى تواجد حكم أوروبي مصنف لإدارة مباراة القمة، سيكون الأمر أكثر أريحية للجميع، لكن الأمر لا يخص الرابطة وفي يد لجنة الحكام فقط".

وأضاف: "الاتحاد الدولي وضع كأس العالم للأندية يوم 5 فبراير كموعد مبدئي، لكن هذا الموعد يتعارض مع نهائي كأس أمم أفريقيا، وبالتالي فالاتحاد الأفريقي قرر مخاطبته لتعديل الموعد بسبب لاعبي الأهلي الذين سيشاركون مع منتخب مصر أو أي منتخب آخر".

وأردف: "لدينا أزمة كبيرة أخرى، وهي تسكين موعد مباريات كأس الكونفدرالية بسبب تعارضها مع كأس العرب، مما يعيق انضمام لاعبي بيراميدز والمصري للمنتخب".

واختتم: "إذا تم تأجيل كأس أمم أفريقيا مرة أخرى فبالتأكيد سيتم إلغاء كأس الرابطة، وسيتم استغلال موعدها لتسكين مباريات الدوري المصري".