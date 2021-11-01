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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم صادم.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالصين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، 92 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في ارتفاع كبير للإصابات في الصين.

وسجلت اللجنة 59 إصابة محلية بالفيروس، و33 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

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بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 24 حالة جديدة بدون أعراض ، سبعة منها تم نقلها محليًا، بينما لا يزال 398 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 97243 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

يأتي ذلك وسط تفشِ واسع لفيروس كورونا في الصين، وتحذيرات المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنج، أول أمس السبت، بأن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا يزال قاتما ومعقدا، إذ أن حالات العدوى تواصل انتشارها بسرعة.

وفي نفس السياق قال كبير خبراء الأوبئة في الصين، تشونج نان شان، إن البلاد ستكون قادرة على احتواء الموجة الأخيرة لتفشي فيروس كورونا بشكل فعال في غضون شهر.

 

 

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