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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب سلسلة من الإغلاقات.. كوريا الجنوبية تبدأ تخفيف قيود كورونا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

قررت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تخفيف إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وحذر المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية «تيدروس أدهانوم جيبريسوس» من احتمال ظهور فيروس جديد "في مرحلة ما" لا يمكن احتوائه ودعا إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية في ظل التفشي الجديد لمتحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد.

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خلال اجتماع لوزراء الصحة والمالية في مجموعة العشرين قال جيبريسوس محذرًا: "إنه أمر مؤكد بيولوجيّا أنه في مرحلة ما، سيظهر فيروس آخر لا يمكننا احتوائه".

 

كما حث رئيس منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي على التعلم من الوباء الحالي من أجل الاستعداد للوباء التالي.

 

وأوضح جيبريسوس أنه من أجل تحقيق ذلك يحتاج العالم إلى "منظمة الصحة العالمية المعززة والتمكينية والتمويل المستدام".

منظمة الصحة العالمية كوفيد19 فيروس كورونا المستجد كوريا الجنوبية كورونا في كوريا الجنوبية

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