حق دولة.. متحدث الكهرباء يوضح تفاصيل "القارئ الضوئي" للكشف عن حالات التلاعب بالعدادات| فيديو

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن تفاصيل تطبيق “القارئ الضوئي” ؛ لكشف التلاعب بالعدادات، وسرقة التيار الكهربائي.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن الخدمة تخص العدادات مسبوقة الدفع ، وهدفها التأكد من قبل العاملين بالوزارة أنه لا يوجد أي تلاعب في العداد ، أو حالات سرقة التيار الكهربائي .

وأردف المتحدث باسم زارة الكهرباء ، أن التأكد من سلامة العدادات هو " حق دولة " ، والقانون يفرض غرامات وعقوبات كبيرة على سارقي التيار الكهربائي ، لمنع حالات السرقة .

وأشار " حمزة " إلى أن مباحث الكهرباء تقوم بدور كبير في اكتشاف حالات التلاعب ، وخاصة بعد انتشار حالات التلاعب في العدادات مسبوقة الدفع ، متابعا : " بنفرض غرامات على المخالفين وتحرير محاضر ضدهم والغرامة بتوصل لـ 12 ضعف القيمة المقدرة وعلى أعلى شريحة " .

ولفت " حمزة " إلى أن الخط الساخن للوزارة به خدمة للبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي ، وبسرية تامة ، مع طلب تأكيد من البالغ على حدوث السرقة .