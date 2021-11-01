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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

نائب: استضافة مصر لقمة المناخ العام المقبل تقدير كبير لدورها الريادى دوليًا وإقليميًا

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب

أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار اليوم وغداً بمدينة جلاسجو، والتي تركز على الدول النامية بشكل عام والإفريقية بشكل خاص فيما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، والتأكيد على التزام الدول الصناعية بتعهداتها في اتفاقية باريس لتغير المناخ مشيراً الى أن مشاركة مصر في قمة جلاسكو يحظى باهتمام عالمى كبير.

 

وقال " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم إن مشاركة مصر في قمة المناخ واستضافتها للدورة المقبلة لقمة تغير المناخ الـ 27 العام القادم 2022 لم يأت من فراغ وإنما جاء تقديراً للدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية خاصة أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى اعطت أكبر اهتمام خلال السنوات الماضية بقضايا المناخ عن طريق وزارة البيئة ووضعته فى مقدمة أولوياتها تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

 

وقال المهندس عبد السلام خضراوى إن أكبر دليل على ذلك المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها مصر بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والري والنقل المستدام وغيرها، إضافة إلى إصدار الطرح الأول للسندات الخضراء بمبلغ 750 مليون دولار كأداة جديدة لجمع الأموال للمشاريع المناخية والبيئية لتعد أول سندات خضراء بالشرق الأوسط وشمال افريقيا مؤكداً أن مصر كانت فى مقدمة الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا التى حذرت من خطورة التغيرات المناخية على العالم كله.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تغير المناخ الدول النامية الدول الصناعية قمة جلاسكو

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