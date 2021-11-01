ماذا يحدث للجسم عند إضافة الليمون إلى الماء

يعد الليمون من أشهر مصادر فيتامين سي، كما أنه يفيد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، وقد يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون في منع حصوات الكلى وغيرها من الأمراض.

فوائد تناول الماء بالليمون

1- يعزز الترطيب

وفقًا لمجلس الغذاء والتغذية ، تنص الإرشادات العامة على أن النساء يجب أن يحصلن على لتر ونصف على الأقل يوميًا وأن يحصل الرجال على 3 لتر على الأقل.

الماء هو أفضل مشروب للترطيب ، لكن بعض الناس لا يحبون طعمه بمفرده، تعمل إضافة الليمون على تحسين نكهة الماء ، مما قد يساعدك على شرب المزيد.

2. إنه مصدر جيد لفيتامين سي

تحتوي ثمار الحمضيات مثل الليمون على نسبة عالية من فيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة الأولية التي تساعد على حماية الخلايا من إتلاف الجذور الحرة، ربما سمعت أن فيتامين سي قد يساعد في منع أو الحد من مدة نزلات البرد لدى بعض الأشخاص .

فيتامين C قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و السكتة الدماغية ، و خفض ضغط الدم .

3. يدعم فقدان الوزن

أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول الموجودة في الليمون تقلل بشكل كبير من زيادة الوزن لدى الفئران التي يتم تناولها بشكل مفرط من أجل إحداث السمنة.

في دراسات الفئران هذه ، عوضت المركبات المضادة للأكسدة أيضًا الآثار السلبية على مستويات السكر في الدم وتحسين مقاومة الأنسولين ، وهما العاملان الرئيسيان في تطور مرض السكري من النوع 2.

4. يحسن جودة بشرتك

قد يساعد فيتامين C الموجود في الليمون في تقليل تجاعيد الجلد وجفاف الجلد الناتج عن الشيخوخة والأضرار الناجمة عن أشعة الشمس، إن كيفية تحسين الماء للبشرة أمر مثير للجدل ، لكن هناك شيء واحد مؤكد، إذا فقدت بشرتك الرطوبة ، فإنها تصبح جافة وعرضة للتجاعيد.