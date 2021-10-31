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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ

فوائد البطيخ
فوائد البطيخ

البطيخ فاكهة لذيذة ومنعشة جدا، ويحتوي الكوب على 46 سعر حراري فقط ولكنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج وفيتامين أ والعديد من المركبات النباتية الصحية.

 

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فيما يلي أهم الفوائد الصحية لتناول البطيخ.

1- منع الربو

بعض الخبراء يعتقد أن الجذور الحرة تساهم في تطور الربو ، وقد يقلل وجود بعض مضادات الأكسدة في الرئتين ، بما في ذلك فيتامين سي ، من خطر الإصابة بالربو.

 

2- ضغط الدم

في دراسة أجريت عام 2012 ، وجد الباحثون أن مستخلص البطيخ يقلل من ضغط الدم في وحول كاحلي الأشخاص في منتصف العمر المصابين بالسمنة وارتفاع ضغط الدم المبكر ، اقترح المؤلفون أن L-citrulline و L-arginine - وهما من مضادات الأكسدة في البطيخ - قد يحسن وظيفة الشرايين.

 

الليكوبين - أحد مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في البطيخ ، قد يساعد في الحماية من أمراض القلب. 

 

3- سرطان

المعهد الوطني للسرطان لاحظ (NCI) أن الجذور الحرة يمكن أن تلعب دورًا في تطوير بعض أنواع السرطان، ةيمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي الذي تسببه إلى تلف خلايا الحمض النووي.

 

ومضادات الأكسدة الغذائية الموجودة في البطيخ ، مثل فيتامين سي ، قد تساعد في الوقاية من السرطان عن طريق مكافحة الجذور الحرة.

المصدر medicalnewstoday

البطيخ الفوائد الصحية لتناول البطيخ الربو ضغط الدم سرطان

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