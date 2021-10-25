عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهلها.. 5 فوائد لن تصدقها لـ الكيوي على الصحة

فوائد الكيوي
فوائد الكيوي

يحتوي الكيوي على العديد من الفوائد، ويمكن أن توفر الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة فوائد صحية أساسية، ، فهو غني بالفيتامينات التي تحفز المناعة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

يمكن أن تساعد الألياف الغذائية القابلة للذوبان الموجودة في الكيوي في تحفيز الهضم المنتظم والصحي ، يمكن أن يوفر الكيوي فوائد صحية أخرى مثل:

 

للرجال.. 3 فوائد غير متوقعة لتناول ثمرة موز خلال اليوم

فوائد حقن مادة البوتکس في الوجه

 

فوائد الكيوي 

مناعة

يحتوي الكيوي على كميات وفيرة من فيتامين ج الذي يحفز استجابة الجسم المناعية، في الواقع ، تحتوي ثمرة الكيوي على ما يقرب من 230٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين سي، توفر هذه الفاكهة الجريئة دفعة من العناصر الغذائية المعززة للمناعة في كل قضمة.

الكيوي غني أيضًا بمضادات الأكسدة ، تساعد مضادات الأكسدة في القضاء على الجذور الحرة داخل الجسم وتقليل الإجهاد التأكسدي، في النهاية ، قد يحمي هذا الجسم من الالتهابات والأمراض.

صحة القلب

تمتلك فاكهة الكيوي خصائص تخفض ضغط الدم، عن طريق المساعدة في الحفاظ على ضغط الدم الصحي وتوفير دفعة من فيتامين C، يمكن أن فاكهة الكيوي يقلل من خطر السكتة الدماغية  و أمراض القلب .

يحتوي الكيوي أيضًا على مستوى عالٍ من الألياف الغذائية ، يمكن أن تقلل الألياف عوامل الخطر لأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار ، يمكن أن يؤدي فائض الكوليسترول إلى تصلب الشرايين ، وهو تصلب الشرايين داخل القلب.

صحة الجهاز الهضمي

تحتوي فاكهة الكيوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية ، يمكن أن تساعد الألياف في تقليل الإمساك ومجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى وعدم الراحة.

علاج الربو

تم ربط وفرة فيتامين C في الكيوي بالحد من أعراض الصفير عند بعض مرضى الربو، هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال ، الذين يبدو أنهم يستفيدون أكثر من استهلاك الكيوي.

صحة العين

عند تناوله مع الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن الصحية ، فإن المستويات العالية من الفيتامينات المضادة للأكسدة والكاروتينات الموجودة في الكيوي قد تساعد في الوقاية من أمراض العين وتعزيز صحة العين بشكل عام.

المصدر webmd

 

الكيوي فوائد الكيوي اضرار الكيوي صحة القلب صحة الجهاز الهضمي

موضوعات متعلقة

آكلات البحرين.. طريقة تحضير مجبوس الدجاج

أطفالك هيحبوها.. طريقة تحضير رول البطاطس باللحمة المفرومة

لو متعرفش.. 3 طرق لمعرفة ارتفاع الكوليسترول

انتبه.. نقص هذه الفيتامينات من الجسم يسبب أزمة عند نومك

دراسة تؤكد: لقاح سبوتنيك آمن للراغبين في الإنجاب

أكلات شامية.. طريقة تحضير المسخن

ترشيحاتنا

فضيحة .. مركز طبي في إسرائيل متهم بقتل مصابة بفيروس كورونا

الجمال وسرُه هنا.. مسجد «الحاكم بأمر الله» تحفة معمارية في قلب القاهرة

لقاءات مع ممثلي 90 شركة.. نتائج زيارة رئيس الوزراء لفرنسا.. فيديو

أرخص 5 سيارات في سوق البحرين موديل 2021 .. صور

لماذا يفضل المستخدمون iPhone XR ..وهذه أبرز اختلافاته عن iPhone 13Pro

رئيس وزراء فرنسا: مصر شريك رئيسي لنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

دينا الشربيني ترد على "رسالة" عمرو دياب: فلتت مني

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

بعد قرار الرئيس التاريخي|كيف نجحت القوات المسلحة في تطهير سيناء من الإرهاب

مرتضي منصور يعلق على قرار السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ.. ماذا قال؟

المتحدث العسكري عن إلغاء الطوارئ: دفعنا ثمنا كبيرا من دماء شهدائنا للوصول لهذه اللحظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا| العيش الشمسي.. قصة خبز فرعونى احتكره الصعايدة والأفضل فى المذاق والصحة

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

فيديو

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ