لا تتجاهلها.. 5 فوائد لن تصدقها لـ الكيوي على الصحة

يحتوي الكيوي على العديد من الفوائد، ويمكن أن توفر الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة فوائد صحية أساسية، ، فهو غني بالفيتامينات التي تحفز المناعة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

يمكن أن تساعد الألياف الغذائية القابلة للذوبان الموجودة في الكيوي في تحفيز الهضم المنتظم والصحي ، يمكن أن يوفر الكيوي فوائد صحية أخرى مثل:

فوائد الكيوي

مناعة

يحتوي الكيوي على كميات وفيرة من فيتامين ج الذي يحفز استجابة الجسم المناعية، في الواقع ، تحتوي ثمرة الكيوي على ما يقرب من 230٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين سي، توفر هذه الفاكهة الجريئة دفعة من العناصر الغذائية المعززة للمناعة في كل قضمة.

الكيوي غني أيضًا بمضادات الأكسدة ، تساعد مضادات الأكسدة في القضاء على الجذور الحرة داخل الجسم وتقليل الإجهاد التأكسدي، في النهاية ، قد يحمي هذا الجسم من الالتهابات والأمراض.

صحة القلب

تمتلك فاكهة الكيوي خصائص تخفض ضغط الدم، عن طريق المساعدة في الحفاظ على ضغط الدم الصحي وتوفير دفعة من فيتامين C، يمكن أن فاكهة الكيوي يقلل من خطر السكتة الدماغية و أمراض القلب .

يحتوي الكيوي أيضًا على مستوى عالٍ من الألياف الغذائية ، يمكن أن تقلل الألياف عوامل الخطر لأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار ، يمكن أن يؤدي فائض الكوليسترول إلى تصلب الشرايين ، وهو تصلب الشرايين داخل القلب.

صحة الجهاز الهضمي

تحتوي فاكهة الكيوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية ، يمكن أن تساعد الألياف في تقليل الإمساك ومجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى وعدم الراحة.

علاج الربو

تم ربط وفرة فيتامين C في الكيوي بالحد من أعراض الصفير عند بعض مرضى الربو، هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال ، الذين يبدو أنهم يستفيدون أكثر من استهلاك الكيوي.

صحة العين

عند تناوله مع الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن الصحية ، فإن المستويات العالية من الفيتامينات المضادة للأكسدة والكاروتينات الموجودة في الكيوي قد تساعد في الوقاية من أمراض العين وتعزيز صحة العين بشكل عام.

المصدر webmd