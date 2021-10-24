فوائد حقن مادة البوتکس في الوجه

صرحت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، بأن فوائد البوتكس تتعدد وكثيرة في عالم التجميل، ولعل أبرزها بالطبع إخفاء التجاعيد والندوب بالوجه، كما أنها تتسبب في إسعاد مستخدميها وتغير حالتهم النفسية للأفضل، ويعمل حقن البوتكس على بسط الاسترخاء في المنطقة المحقونة، ما يساعد على ارتخاء العضلات ويمنع التشنج الذي يحدث بشكل مستمر كل لحظة، والبوتكس يعمل على تعطيل حركة الأعصاب التي تتسبب في تشكيل التجاعيد وخاصة مع التقدم في العمر.



وقالت الدكتورة داليا شهاب خبيرة التجميل والمدرب الدولى لحقن الفيلر والبوتكس، إن البوتكس يساعد الكثير من السيدات في امتلاك مظهر مثالي، وتحسين نفسية السيدات لأنه يجعل العضلات تعمل بشكل مريح عن ذي قبل، مما يساعد في تقليل ظهور التجاعيد السابقة، وبالتالي فإن كون حقن البوتكس عملية غير جراحية ولا تحتاج إلا تخدير فتكون مناسبة لعلاج التجاعيد وعلامات الشيخوخة، واسترخاء كافة عضلات، وفي الوقاية من التجاعيد والفراغات مع تقدم الإنسان في العمر.



وأوضحت الدكتورة داليا شهاب، يجب على الأشخاص ألا تستهين بعملية حقن البوتكس، ويجب اختار أفضل الأطباء أصحاب المهارة، لتجنب أي خطأ أو أي أثار جانبية، ولتحقيق نتائج جيدة، كما يجدر اختيار أفضل المواد المستخدمة لحقن البوتكس حيث أن هناك الأصلية والمقلدة، وحذرت داليا شهاب من حقن البوتكس في المكان الخاطئ لما قد يمثله من مخاطر، فبالتالي يجب أن يركز الطبيب في حقن مادة البوتكس في المكان المطلوب وبالشكل المطلوب وبالجرعة المناسبة، لأن حقن جرعة خاطئة من البوتكس قد يؤدي لنتائج مخيبة سوى كانت الكمية أقل أو أكبر.



وأشارت الدكتورة داليا شهاب، أن استخدام نوع رديء سيؤدي لفشل عملية الحقن وسيترك آثارًا جانبية ستضر المريض، بخلاف الخسائر المادية، ويجب أن يكون الطبيب على علم بمكان وجود عضلات الوجه الـ 43، كما يجب عليك قبل وبعد البوتكس للوجه تجنب تناول المشروبات الكحولية، والتوقف عن تناول الأسبرين والأدوية غير الستيرويدية.