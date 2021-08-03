في اليوم العالمي لـ البطيخ .. يحميك من 10 أمراض أبرزها السرطان .. وأضرار غير متوقعة للإكثار منه

البطيخ يمنع الربو والسرطان والقلب

البطيخ يحمى الأعصاب ويحافظ عليها

الإفراط في البطيخ يسبب التلبك المعوي

يعد البطيخ من أبرز الفواكه الصيفية وله فوائد عديدة للصحة والجسم مما يجعله من الأطعمة الضرورية لصحة الجسم خاصة فى فصل الصيف لأن لديه قدرة كبيرة على الترطيبب، ولكن في نفس الوقت الإفراط له أضرارعديدة .

وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى للبطيخ نعرض لكم أهم الفوائد الصحية، لذا نقدم لكم أهم فوائد البطيخ الصحية وذلك وفقا لما جاء في موقع “ medicalnewstoday ” .

منع الربو



تسبب الجذور الحرة تدهور حالة مريض الربو وقد يقلل وجود بعض مضادات الأكسدة في الرئتين مثل فيتامين سي من خطر الإصابة بالربو ولم تؤكد الدراسات أن تناول مكملات فيتامين سي يمكن أن يساعد في الوقاية من الربو ، ولكن النظام الغذائي الغني بفيتامين سي قد يحمي بعض الشئ.

ضغط الدم



أثبت الباحثون أن مستخلص البطيخ يقلل من ضغط الدم ويساعد في الحماية من أمراض القلب، وقد يفعل ذلك عن طريق تقليل الالتهاب المرتبط بالبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو الكوليسترول المفيد .

يساهم خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن التأثير الدقيق للفيتوستيرول على الأمراض القلبية الوعائية.

السرطان

اكتشف المعهد الوطني للسرطان (NCI) أن الجذور الحرة يمكن أن تلعب دورًا في تطوير بعض أنواع السرطان، ويمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي الذي تسببه إلى تلف خلايا الحمض النووي وتساعد مضادات الأكسدة الغذائية الموجودة في البطيخ مثل فيتامين سي ، في الوقاية من السرطان عن طريق مكافحة الجذور الحرة، وبعض دراسات كما ربطت تناول الليكوبين بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال .

الهضم والانتظام



البطيخ غني بنسبة عالية من الماء ويوفر أيضًا بعض الألياف وتساعد هذه العناصر الغذائية في تعزيز صحة الأمعاء عن طريق منع الإمساك وتعزيز انتظام حركات الأمعاء.

الترطيب



نسبة الماء في البطيخ حوالي 90٪ ويوفر الأملاح مثل البوتاسيوم، مما يجعلها خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة خلال أشهر الصيف الحارة، ويمكن للناس تناول البطيخ الطازج كعصير أو شرائح مجمدة للحصول على وجبة خفيفة لذيذة.

الدماغ والجهاز العصبي



يحتوى البطيخ على الكولين هو أحد مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في البطيخ، و يحسن حركة العضلات، والتعلم والذاكرة، والحفاظ على هيكل أغشية الخلايا، وانتقال النبضات العصبية، وتطور الدماغ المبكر وأن الكولين قد يساعد في إبطاء تطور الخرف في مرض الزهايمر.

وجع العضلات



من المعلومات المذهلة أن عصير البطيخ يقلل من وجع العضلات ويحسّن وقت الشفاء بعد ممارسة الرياضة عند الرياضيين.

الجلد



يمتلك البطيخ قدر جيد من فيتامين سي وهو يحتاج الجسم إنتاج الكولاجين ضروري لبنية الخلية ووظيفة المناعة، كما يعزز فيتامين سي التئام الجروح وتحسين صحة الجلد بما في ذلك تقليل مخاطر التلف المرتبط بالعمر، واكتشف بعض النصائح حول الأطعمة الأخرى الجيدة للبشرة.

متلازمة الأيض



يساعد البطيخ في تحسين سمات متلازمة التمثيل الغذائي، بما في ذلك السمنة وقياسات القلب والأوعية الدموية، في الدراسة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة إما كوبين من البطيخ أو البسكويت قليل الدسم يوميًا لمدة 4 أسابيع، وتشير النتائج إلى أن البطيخ قد يكون خيارًا جيدًا كوجبة خفيفة للأشخاص الذين يعانون من السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي.



خصائص مدر للبول



الأدوية المدرة للبول تساعد على التخلص من الماء الزائد والملح ويمكن أن يكون هذا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى وارتفاع ضغط الدم وحالات أخرى، وهذا يمكن أن يجعله خيارًا طبيعيًا للأشخاص الذين يعانون من السوائل الزائدة.

عندما يتعلق الأمر بالفواكه الصيفية، فإن البطيخ يأتى فى مقدمة الأطعمة التي يقبل كثيرون على تناولها، ويحتوى البطيخ على نسبة عالية من الماء تساعد على ترطيب الجسم، لكن الإفراط فى تناوله يسبب بعض الآثار الجانبية تجعلك تفكر قبل أن تحصل على شريحة إضافية منه في حين أنه مصدر ممتاز للماء والألياف الغذائية، إلا أنه قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والانتفاخ والغازات.

أضرار البطيخ

ذكر موقع “stylecraze”أن البطيخ يحتوي على السوربيتول وهو مركب سكر معروف بقدرته على تحسين الهضم والتحكم في الحموضة ولكن في بعض الأحيان يكن له أضرار.

التهاب الكبد

من يشرب الكثير من الكحول يجب أن يتجنب البطيخ الزائد ، حيث أن المستوى العالي من الليكوبين قد يتفاعل مع الكحول ، يسبب التهاب الكبد وهذا الإجهاد التأكسدي المفرط على الكبد يمكن أن يشكل خطورة على الجسم.

مشاكل في القلب والأوعية الدموية

يعد البطيخ مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم ولقد ثبت أن الإفراط في تناول البوتاسيوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل عدم انتظام ضربات القلب وضعف معدل النبض وغير ذلك. فمن الناحية المثالية ، يمكن للمرء أن يستهلك ما بين 100 إلى 150 جرامًا من البطيخ في اليوم.

تلبك معوى

يسبب التلبك المعوي وهو غني بالليكوبين لذا لا تستهلك البطيخ بكميات كبيرة وقد يؤدي إلى الغثيان والانتفاخ والإسهال والقيء وعسر الهضم والغازات ويمكن أن تكون هذه الأعراض أسوأ بين كبار السن ، حيث يميل الجهاز الهضمي إلى الضعف مع تقدم العمر.

ارتفاع سكر الدم

يؤثر على مستويات الدهون الثلاثية في الجسم و يمكن أن يتسبب البطيخ المليء بالسكر الطبيعي في ارتفاع مستوى السكر في الجسم لدى من يعانون من مرض السكري .



ينخفض مستوى ضغط الدم

يسبب الاستهلاك المفرط للبطيخ إلى انخفاض ضغط الدم في الجسم . إذا كان الشخص يعاني من انخفاض في ضغط الدم ، فمن الأفضل تجنب البطيخ نهائيا.

التعب

تنخفض كفاءة وظيفة الكلى يقلل من تنقية الجسم وإفراز المواد الضارة من الجسم ، مما يؤدي إلى تورم الساقين.

قد يتسبب استهلاك البطيخ الزائد في زيادة كمية الماء في الجسم إذا لم يتم إخراج الماء الزائد من الجسم ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الدم قد يؤدي هذا إلى زيادة التورم سوءًا كما يؤدي إلى الإرهاق والتعب.