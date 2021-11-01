جامعة الإسكندرية: نشر 60 بحثا جديدا بمجلات سكوبس الدولية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا يوم الاثنين 1 نوفمبر بنشر 60 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة “سكوبس‏Scopus “‏ العالمية.

وقال رئيس الجامعة نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولى كان جيدًا (60 بحثا) وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية (34%) وشملت كلا من الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (11.9%)، الكيمياء (8.3%)، الفيزياء والفلك (4.6%)، علوم الحاسب (4.6%)، علوم الأرض (4.6%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (17.4%)، فالهندسة (8.3%)، ثم علوم المواد (7.3%)، فالزراعة والعلوم البيولوجية (4.6%)، العلوم الاجتماعية (4.6%)، والهندسة الكيميائية (3.7%).

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وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح فى إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (16 بحث)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية (6 أبحاث)، فالهند (4 أبحاث)، فكندا والمملكة المتحدة (3 أبحاث) لكل منهما، فإيطاليا والأمارات العربية المتحدة (بحثين) لكل منهما، وغيرهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وجامعة الطائف، وغيرهم من الجامعات.

ومن جانبه هنأ د. قنصوة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.