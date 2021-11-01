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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

صدى البلد

لم تكن المرة الأولى للهضبة عمرو دياب أن يثير الجدل بسبب ظهورة المتكرر مع نساء حيث احتار متابعوه في أمره حول حقيقة ارتباطه من جديد باي من الفتيات اللاتى ظهر معهن والتي كان اخرهن الموديل تيارا واهب والتى ظهرت معه في عدة مناسبات لتثير الشكوك حول وجود علاقة تربطها بعمرو دياب .

النساء في حياة عمرو دياب 

 

أثار الفنان عمرو دياب، الكثير من الجدل حول علاقته بالفتاة التي ظهرت معه مؤخرا، ونشر صورها عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام وكان أثير من قبل جدلا ايضا حول علاقته بموديل اخر كليب له مع انجي كيوان 

عمرو دياب يحيي حفلا كبيرا ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي


أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا كبيرا ضمن فاعليات معرض إكسبو دبي 2020 وذلك بالتزامن مع احتفال الجناح المصري في المعرض باليوم الوطني المصري أمس  ٣٠ أكتوبر.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد "عيشني" والتي صدر منها حتى الآن أغنيات "رايقة" و"انت الحظ" و"ببتدي م الزيرو" وغيرها من الأغنيات التي طرحها هذا الصيف.


كما قدم الهضبة، الميدلي الشهير الذي يضم أغاني نور العين والعالم الله وليلى نهاري ولو عشقاني وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شارك عمرو الغناء طوال الحفل.

ونشر الفنان عمرو دياب ، صور جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر عمرو دياب ، في الصور من حفلته أمس مما آثار إعجاب متابعيه .

يذكر أن أحيا الميجا ستار عمرو دياب حفل خاص بالتجمع الخامس، وقدم الهضبة خلال الحفل العديد من أغانيه منها "يا أنا يا لأ"، و"بتهزر" و"يتعلموا" و"دا لو اتساب" و"محسود" و"عايز أعمل زيك و"وأنا معاك" و"يا أجمل عيون"، بجانب عدد من أغنياته القديم

وكان عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم والجمهور.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حقيقة ارتباط الهضبة بتيارات واهب وظهورة مع العديد من الموديلز من خلال الفيديوجراف التالي.

عمرو دياب تيارا واهب الهضبة نساء دياب

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