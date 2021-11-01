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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئاسة: لابد من توفير الدعم للدول النامية والافريقية لمواجهة التغيرات المناخية

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الثورة الصناعية أدت لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات المصانع.


وأضاف بسام راضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم "الثلاثاء"، أن الانبعاثات من الصناعات تسبب كوارث كبيرة، متابعا أن الدول النامية والأفريقي ضحايا الانبعاثات والتغيرات المناخية.

 

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه لابد من توفير الدعم للدول النامية والافريقية لمواجهة التغيرات المناخية.


في السياق نفسه أشار السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مستشار النمسا أكد للرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار الدعم لمصر.


 وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر لديها مشروعات طموحة بشأن استخدام الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هناك إضافة جديد في 4 عناصر لم يكونوا متواجدين في قطاع النقل في مصر مثل القطار الكهربائي.


وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن منظومة النقل في مصر يتم تطويرها لتعمل بالطاقة الجديدة النظيفة.

بسام راضي ا رئاسة الجمهورية الثورة الصناعية حرارة الأرض انبعاثات المصانع

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