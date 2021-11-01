أحمد موسى: حكام أجانب الحل الوحيد لإدارة قمة الأهلي والزمالك

تمنى الإعلامي أحمد موسى، ان يخرج لقاء كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والزمالك بكل روح رياضية وان يشرف الكرة المصرية أمام العالم.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لدينا ثقة كبيرة فى الحكام المصريين، لافتا إلى أن المصريين يشككون دائما في قرارات التحكيم المصري.



وناشد الإعلامي أحمد موسى، أن يدير لقاء القمة بين النادي الأهلي والزمالك حكام من خارج مصر، مؤكدا أن هذا الأمر لا يقلل من الحكام المصريين ولكن لا نريد حالة من الاحتقان بين جماهير قطبي الكرة المصرية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن المباراة مازالت البداية وليست مباراة الحسم في الدوري العام، مستدركا أن حكم أجنبي هو الحل الوحيد لمباراة القمة.

