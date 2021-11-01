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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس سوداء.. بسنت شوقي ثير الجدل بأنوثتها

صدى البلد

نشرت الفنانة  بسنت شوقي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت الفنانة بسنت شوقي في الصورة، بإطلالة أنيقة ومميزة وجريئة خطفت بها الانظار، بملابس كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون أسود وبليزر باللون الأسود الأنيق، وارتدت معهما بعض المجوهرات الفخمة .

 

ونسقت بسنت شوقي مع هذه الاطلالة حذاء باللون  الاسود اللامع وهو ما تناسب مع اطلالتها.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون البينك وهوما تناسب مع اطلالتها الانيقة.


 إطلالة بسنت شوقي في مهرجان الجونة 

 

 وظهرت بسنت شوقي في مهرجان الجونة الذي انتهت دورته الخامسة في أكتوبر الماضي، بفستان كب طويل باللون الذهبي اللامع، بتصميم مختلف ومميز من منطقة الصدر، واختارت معه حقيبة وحذاء بلون يتناسب مع ت

 

واختارت بسنت شوقي، تسريحة شعر انسيابية ناعمة فقامت بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها ووجهها، وهومايتناسب مع إطلالتها.

 

وأبرزت بسنت شوقي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا،والآيشادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون الكشمير الناعم .

 

وأكملت بسنت شوقي إطلالتها ببعض الإكسسورات المميزة، فاختارت قرطين ناعمين واسورة وخواتم باللونالفضياللامع ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

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