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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة تقبيل رجل لـ ثعبان خطير يثير صدمة المشاهدين |فيديو

رجل يقبل ثعبانا
رجل يقبل ثعبانا

هناك الكثير من الناس في هذا العالم يستمتعون بفعل أشياء خطيرة، مثل اللعب مع ثعبان واحتضانه أو تقبيله.

 

غالبًا ما يخاطر الناس بحياتهم من أجل شيء خطير أو مقطع يمكن أن يحقق ملايين المشاهدات، مثل تقبيل هذا الرجل لـ ثعبان خطير.

ما يفعله الشخص الموجود في الفيديو محير للمشاهد، ومثير للرعب، فقد أذهل المقطع رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتشاره.

 

يحب بعض الناس اللعب والاستمتاع مع الحيوانات، كثير من الناس مغرمون جدًا بها ويريدون دائمًا إبقاء حيواناتهم المفضلة بالقرب منهم.

 

ولكن، بغض النظر عن مدى شجاعتهم، فسيتفاجأون قليلاً عندما يرون الثعبان ( الأفعى ) يرتجف عند تقبيل الرجل له.

 

فبمجرد سماعنا خبر وجود ثعبان في مكان قريب، يحاول الجميع الهرب من هناك.

 

لكن في هذا الفيديو المتداول، يمكنك رؤية الطريقة التي يستمتع بها شخص ما مع ثعبان وتقبيل رأسه، فقد صدمت الجميع.

 

https://www.instagram.com/reel/CUjQdSuIKwR/?utm_medium=copy_link

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