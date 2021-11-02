عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم من طلق زوجته قبل الدخول بها.. الإفتاء توضح الحقوق والضوابط الشرعية

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «رجل عَقَدَ على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح ( أنتِ طالق ) ويريد أن يتزوجها فما الحل أفادكم الله ؟»، أنه في هذه الحالة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

وتابعت: وفي واقعة السؤال أن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها ؛ فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

 

هل ترد الهدايا للزواج بعد الانفصال

 

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هدايا الزوج لزوجته لا ترد في حال الانفصال بينهما بوقوع بطلاق أو غيره، فهي حلال عليها.


في السياق ذاته، تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالًا يقول صاحبه: «هل ترد هدايا الزواج بعد الطلاق؟».


وأجاب «جمعة» خلال أحد الدروس الدينية والذى تم بثه عبر الصفحة الشخصية للمفتي السابق بفيسبوك، قائلًا: «لا يجوز رد هدايا الزواج بعد الطلاق بإجماع العلماء».


وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن هدايا الزواج لا ترد سواء طلبت المرأة الطلاق أو طلقها زوجها أو كان خلعًا.


حكم طلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها بأخرى

وفي سياق متصل، قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه يُتاح للمرأة في حال تزوج زوجها بأُخرى، أن تطلب الطلاق، مشيرًا إلى أنها لا تكون آثمة.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها وهي لا تتحمل ذلك؟»، أن عدم تحمل المرأة مسألة زواج زوجها بأخرى، بسبب المسلسلات والتربية والتعليم ولكن بالرغم من ذلك كل عصر وله خصائصه.

وواصل أن هذا ليس موجودًا في أصل الفطرة البشرية، وليس في بلاد الأعراف التي فيها الزواج والتعدد ولا عبر التاريخ، فصحيح أن المرأة تغضب، ففي اللغة تُسمى الزوجة الثانية «ضُرة»، أي أنها تضر الزوجة الأولى نفسيًا، لكن ليس لدرجة خراب البيت، وتشريد الأبناء.

وتابع: "وبالرجوع لسُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نجد أنه عندما قالت امرأة له: يا رسول الله إني أكره الكُفر بعد الإيمان، ولا أطيق زوجي هذا، فقال لها ردي إليه الحديقة، وليُطلقك"، مشيرًا إلى أنه من هنا يُتاح للمرأة هذا الطلاق، فإذا طلبته لا تكون آثمة لأنها تكون في حال يُرثى لها.

 

الطلاق علي جمعة حكم الطلاق قبل الدخول دار الإفتاء الانفصال

ترشيحاتنا

يجب مراعاتها..الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الكتان خلال نوفمبر

فيها حاجة حلوة..صدي البلد يرصد حياة أهل الريف اليومية|صور

الدوري السعودي.. 3 زجاجات مياه تغرم الهلال والأهلي 20 ألف ريال

السعودية.. الجوازات توضح حقيقة ماتردد عن إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

المحكمة تقرر السماح لعائلة الرئيس الأسبق مبارك بالتصرف في أموالهم

لأول مرة في أفريقيا.. تفاصيل استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ القادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

ننشر الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

5 أسئلة مثيرة للجدل .. ماذا ينتظر قاتل حادث الإسماعيلية الذى أثار غضب المصريين

عليه عفريت ويردد طلاسم غير مفهومة.. تفاصيل مثيرة في واقعة الإسماعيلية

المصريون ماتحركوش ليه.. خبراء يكشفون سر سكوت شهود حادث الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبوعجلة.. الجندي المجهول الذي تصدى لـ قاتل الإسماعيلية وحاول إبعاده عن الجثة|صور

داخل مطعم شهير بالسعودية.. بلطجية يعتدون على العمال بالأسلحة الحادة والكراسي |فيديو

في الصباحية.. إصابة عريس بنوبة قلبية بعد هروب العروس بالمال والذهب

في العناية المركزة.. قلوب المحبين تدعو لـ سهير البابلي |شاهد

فيديو

فيديو جراف.. مختل يذبح شخصا في عز النهار بالإسماعيلية.. ما القصة؟

فيديوجراف.. كلمات خارجة| ماذا قالت نقابة الموسيقيين لمطربي الراب والمهرجانات؟

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

المزيد

ساحة رأي

د/علاء الشال يكتب: ماذا حدث لأخلاق الشهامة وإغاثة الملهوف والتضحية ؟

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ