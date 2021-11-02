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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تعرضه لحريق مدمر.. النائبة دينا عبدالكريم تدعو لإعادة بناء مسرح الجيزويت

مسرح الجيزويت
مسرح الجيزويت

أعربت النائبة دينا عبدالكريم، عضو لجنة الإعلام في البرلمان عن أسفها للحادث الذي تعرض له مسرح الجيزويت.

 

وأكدت النائبة، خلال كلمة لها بالجلسة العامة للبرلمان، أن المسرح تعرض لحريق وخسائر يجب أن يكون للنواب دور في تداركها ودعم مساعي عودة النشاط الفني والثقافي للمسرح مرة أخرى.

 

وأضافت عبدالكريم"، أن مسرح الجيزويت، يعد أحد أهم المسارح في مصر، وأنه قد تعرض لحادث حريق صادم، وأن جهات التحقيق لازالت تحاول الوقوف على أسباب الحادث.

 

واستطردت: أدعو كل زملائي للاهتمام بالأمر ودعم مساعي عودة نشاط المسرح وإعادة تجهيزه مرة أخرى، مشددة على أنه يجب أن يدرك الجميع أن ثقافة الصورة أحد أهم أدوات القوة الناعمة لمصر، وأن أنشطة مسرح الجيزويت تقوي من روافد الثقافة المصرية.

 

وكانت النيران قد التهمت كل محتويات مسرح «الجزويت»، المعروف بـ«استديو ناصبيان»، ثانى أقدم استديو فى مصر، والذى تم إنشاؤه عام 1937، وذلك بعد أن شبت النيران فى المسرح، منتصف ليل الأحد الماضي، فى الوقت الذى دشن فيه عدد من الرواد «هاشتاج» على صفحات التواصل الاجتماعى لإعادة بناء المسرح التابع لجمعية النهضة العلمية والثقافية.

الجيزويت البرلمان حريق مسرح التواصل الاجتماعي

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