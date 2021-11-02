عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيموفيتش يتصدر قائمة السويد لمواجهتي جورجيا وإسبانيا

إبراهيموفيتش قائد
إبراهيموفيتش قائد منتخب السويد

أعلن يان أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد، قائمة المنتخب، استعدادا لمواجهتي جورجيا وإسبانيا، ضمن منافسات آخر جولتين، من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

 

وشهدت قائمة منتخب السويد، تواجد زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق إيه سي ميلان الإيطالي.

 

ويلتقي منتخب السويد مع جورجيا يوم 11 نوفمبر الجاري، ومع إسبانيا يوم 14، من الشهر ذاته.

 

ويتصدر منتخب السويد جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، برصيد 15 نقطة، ويحل منتخب إسبانيا ثانيا بـ 13 نقطة، ومنتخب اليونان ثالثا بـ 9 نقاط، وجورجيا رابعا بـ 4 نقاط، وكوسوفو خامسا بنفس الرصيد.

 

يذكر أن إبراهيموفيتش، وصل “ السلطان زلاتان” للهدف رقم 400 له في مسيرته بمختلف الدوريات التي لعب فيها بداية من عام 1999، بعد تسجيله هدفا، في شباك روما، أول أمس الأحد، في مسابقة الدوري الإيطالي.

 

إبراهيموفيتش وصل للهدف 150 له في الدوري الإيطالي، حيث لعب لـ 3 فرق في “الكاتشيو” وهي ميلان ويوفنتوس وإنتر.

أرقام إبراهيموفيتش في الدوريات التي لعب فيها:

هدف لـ زلاتان في الدوريات..

150 هدفًا في الدوري الإيطالي

113 هدفًا في الدوري الفرنسي

52 هدفًا في الدوري الأمريكي

35 هدفًا في الدوري الهولندي

17 هدفًا في الدوري الإنجليزي

16 هدفًا في الدوري الإسباني

17 هدفًا في الدوري السويدي

 

السويد منتخب السويد ابراهيموفيتش جورجيا اسبانيا أرقام إبراهيموفيتش

ترشيحاتنا

تهديد بعقوبات.. أمريكا: على إثيوبيا التوصل لاتفاق مع مصر حول سد النهضة

دهسته أرضا.. بقرة تتدخل لإنقاذ كلب من يد رجل عذبه بقسوة|فيديو

إسرائيل والولايات المتحدة تطلقان تدريبا يحاكي حربا مع إيران.. تفاصيل

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

تحطم طائرة في جنوب السودان ومقتل كل ركابها |شاهد

الأسرع على وجه الأرض.. لماذا يتم تغطية عيون الصقر بعد اصطياده؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

إشاعة.. مصدر ينفي إسناد حقيبة الصحة للواء عاطف إمام

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

خدمة جديدة.. طريقة الاستعلام عن رصيد الدعم في بطاقة التموين

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

ننشر الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. دوامة عملاقة تثير الرعب بعد ظهورها فجأة في البحر

أبوعجلة.. الجندي المجهول الذي تصدى لـ قاتل الإسماعيلية وحاول إبعاده عن الجثة|صور

داخل مطعم شهير بالسعودية.. بلطجية يعتدون على العمال بالأسلحة الحادة والكراسي |فيديو

في الصباحية.. إصابة عريس بنوبة قلبية بعد هروب العروس بالمال والذهب

فيديو

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المرور الجديد

هاني شنودة: الراب يناقش قضايا هامة وأرجو منهم عدم استخدام ألفاظ خادشة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

د/علاء الشال يكتب: ماذا حدث لأخلاق الشهامة وإغاثة الملهوف والتضحية ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ