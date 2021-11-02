إبراهيموفيتش يتصدر قائمة السويد لمواجهتي جورجيا وإسبانيا

أعلن يان أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد، قائمة المنتخب، استعدادا لمواجهتي جورجيا وإسبانيا، ضمن منافسات آخر جولتين، من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

وشهدت قائمة منتخب السويد، تواجد زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق إيه سي ميلان الإيطالي.

ويلتقي منتخب السويد مع جورجيا يوم 11 نوفمبر الجاري، ومع إسبانيا يوم 14، من الشهر ذاته.

ويتصدر منتخب السويد جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، برصيد 15 نقطة، ويحل منتخب إسبانيا ثانيا بـ 13 نقطة، ومنتخب اليونان ثالثا بـ 9 نقاط، وجورجيا رابعا بـ 4 نقاط، وكوسوفو خامسا بنفس الرصيد.

يذكر أن إبراهيموفيتش، وصل “ السلطان زلاتان” للهدف رقم 400 له في مسيرته بمختلف الدوريات التي لعب فيها بداية من عام 1999، بعد تسجيله هدفا، في شباك روما، أول أمس الأحد، في مسابقة الدوري الإيطالي.

إبراهيموفيتش وصل للهدف 150 له في الدوري الإيطالي، حيث لعب لـ 3 فرق في “الكاتشيو” وهي ميلان ويوفنتوس وإنتر.

أرقام إبراهيموفيتش في الدوريات التي لعب فيها:

هدف لـ زلاتان في الدوريات..

150 هدفًا في الدوري الإيطالي

113 هدفًا في الدوري الفرنسي

52 هدفًا في الدوري الأمريكي

35 هدفًا في الدوري الهولندي

17 هدفًا في الدوري الإنجليزي

16 هدفًا في الدوري الإسباني

17 هدفًا في الدوري السويدي