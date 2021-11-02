مناشدة عاجلة من اليمن بشأن المقر الأممي لتنفيذ اتفاق الحديدة

بسبب مليشيا الحوثي..

دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إلى ضرورة نقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد بعيدًا عن تدخلات مليشيات الحوثي.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، ناقش بن مبارك، اليوم، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك، وضع تنفيذ اتفاق الحديدة وحالة جمود بعثة (أونمها) نتيجة القيود المفروضة من قبل المليشيات الحوثية.

واستعرض خروقات مليشيات الحوثي المتصاعدة وسلسلة حوادث الألغام التي تشهدها المديريات المحررة بمحافظة الحديدة والتي يسقط خلالها العشرات من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء.

وجدد بن مبارك التأكيد على موقف الحكومة المبدئي بضرورة نقل مقر البعثة الى مكان محايد لتمكينها من القيام بولايتها دون تدخلات المليشيات الحوثية.

من جانبها، استعرضت القائمة بأعمال بعثة الحديدة، الجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار بما في ذلك نقل المقر الرئيسي للبعثة وإعادة انتشار القوات.

وأكدت ضرورة تعاون كل الأطراف للمحافظة على وقف إطلاق النار وتمكين البعثة من القيام بدورها.

