عصام شيحة: لأول مرة في تاريخ مصر يلغي رئيس الجمهورية حالة الطوارئ

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن من سنة 2014 والدولة تسعى لأن تعطي للمصريين حقوقهم بشراكة مع المجتمع المدني، مضيفاً أن هذه الشراكة فيها نوع من الكرامة الإنسانية.

وأضاف عصام شيحة، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أن كل المبادرات التي أشرفت عليها مؤسسة الرئاسة أو التي تبنتها الدولة مثل مبادرة "تكافل وكرامة" و"كرامة إنسانية" "حياة كريمة" كلها كلمات جديدة وتنعش الروح وتمهد لتغير جذري.

وتابع عصام شيحة، أن مصر من أوائل الدول الذي شاركت في وضع وصياغة الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، ولأول مرة تتوافر إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان بأعتبارها حالة دائمة ومستمرة ولن تنتهي.

وأضاف: “لأول مرة في تاريخ الدولة يلغي رئيس الجمهورية حالة الطوارئ”.