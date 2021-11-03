الزمالك يرسل خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة لحسم موقف شيكابالا

قال المدير الإداري لفريق الزمالك، عمرو أبو العز: إن ناديه أرسل خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة ورابطة الأندية للاستفسار عن موقف شيكابالا من مباراة القمة.

وأضاف أبو العز، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: "أرسلنا خطابًا رسميًا للاتحاد للاستفسار عن موقف شيكابالا وأعتقد أن الرد سيكون اليوم الأربعاء ولن يطول الأمر عن ذلك".

وأتم المدير الإداري لفريق الزمالك، تصريحاته بقوله: "هناك استقرار بالفريق منذ الموسم الماضي واللاعبون يتمرنون بمنتهى الجدية وهناك إصرار للفوز وتحقيق الدوري في نهاية المسابقة".