تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ليفربول تغلب على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثالثة، من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم، لحسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتلتيكو مدريد



حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي روبرتسون

خط الوسط: تشامبرلين، جوردان هندرسون، كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، غياب ثنائي الفريق نابي كيتا وجيمس ميلنر ، عن مواجهة أتلتيكو مدريد، المقرر إقامتها، اليوم ، الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيكو مدريد:" “نابي كيتا يعاني من إصابة في أوتار الركبة لذلك سيغيب لفترة من الوقت، ميلنر من الواضح أنه لن يشارك في لقاء الغد”.

وتابع يورجن كلوب:" فابينيو وتياجو ألكانتارا تدربا بشكل طبيعي تماما وهما جاهزان لمباراة أتلتيكو، وهذا أمر جيد بالطبع".

وواصل كلوب": الإصابات في هذه الفترة من الموسم طبيعية جدا، طالما أنها ليست قاسية، علينا تقبل الأمر".