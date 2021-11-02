عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ تيشيرت ليفربول.. أحمد الفيشاوي ينشر صورة من داخل الجيم | شاهد

صدى البلد

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عدة صور له من داخل الجيم، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”. 

 

وظهر أحمد الفيشاوى فى داخل الجيم بـ تيشيرت نادى ليفربول الانجليزى، معلقا “محصول اليوم”.

 

txt

أحمد الفيشاوي يثير الجدل بوشم جديد

txt

آخر تطورات قضية أحمد الفيشاوى وابنته لينا

وينتظر الفنان أحمد الفشاوى عرض فيلمه الجديد “قمر 14” الذى من المقرر أن يعرض فى 29 ديسمبر المقبل.

 

"قمر ١٤" بطولة عدد كبير من النجوم خالد النبوي وغاده عادل وياسمين رئيس واحمد الفيشاوي وشيرين رضا وأحمد مالك ومي الغيطي و أحمد حاتم واسماء ابو اليزيد و خالد انور و غيرهم وتأليف محمود زهران وانتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري وبمجرد عرضه بمهرجان الجونة لاقي نجاحا كبيرا وردود أفعال إيجابية بشكل كبير بين النقاد والجمهور ولذلك قرر صناع العمل طرحه بالسينمات (٢٩) ديسمبر المقبل .

محمد رمضان شيرين رضا احمد الفيشاوي

ترشيحاتنا

تهديد بعقوبات.. أمريكا: على إثيوبيا التوصل لاتفاق مع مصر حول سد النهضة

دهسته أرضا.. بقرة تتدخل لإنقاذ كلب من يد رجل عذبه بقسوة|فيديو

إسرائيل والولايات المتحدة تطلقان تدريبا يحاكي حربا مع إيران.. تفاصيل

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

تحطم طائرة في جنوب السودان ومقتل كل ركابها |شاهد

الأسرع على وجه الأرض.. لماذا يتم تغطية عيون الصقر بعد اصطياده؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

إشاعة.. مصدر ينفي إسناد حقيبة الصحة للواء عاطف إمام

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

خدمة جديدة.. طريقة الاستعلام عن رصيد الدعم في بطاقة التموين

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

ننشر الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. دوامة عملاقة تثير الرعب بعد ظهورها فجأة في البحر

أبوعجلة.. الجندي المجهول الذي تصدى لـ قاتل الإسماعيلية وحاول إبعاده عن الجثة|صور

داخل مطعم شهير بالسعودية.. بلطجية يعتدون على العمال بالأسلحة الحادة والكراسي |فيديو

في الصباحية.. إصابة عريس بنوبة قلبية بعد هروب العروس بالمال والذهب

فيديو

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المرور الجديد

هاني شنودة: الراب يناقش قضايا هامة وأرجو منهم عدم استخدام ألفاظ خادشة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

د/علاء الشال يكتب: ماذا حدث لأخلاق الشهامة وإغاثة الملهوف والتضحية ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ