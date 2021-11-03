حبس كهربائى ضبط بحوزته نصف كيلو بانجو فى القليوبية

أمرت نيابة العبور فى القليوبية حبس كهربائى 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته كمية من مخدر البانجو قبل ترويج المضبوطات على عملائه.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد بتمكن ضباط القطاع الـ 11 بإدارة تأمين العبور من ضبط كهربائى بحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه بنطاق دائرة القسم.



وبالمعاينة والفحص تبين تمكن ضباط القطاع الـ 11 بإدارة تأمين العبور من ضبط "أحمد ف ع" 42 سنة كهربائى بحوزته لفافة بداخلها نبات البانجو المخدر تزن 500 جرام ومبلغ مالى 110 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



من ناحية أخرى لقى شخص مصرعه لإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ إثر اصطدام أحد القطارات به فى القليوبية خلال عبوره شريط السكة الحديد من أحد المناطق الغير مخصصة لعبور المشاة بمنطقة الكيلو 11 قبل محطة سكك حديد القناطر الخيرية جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بورود بلاغ من عمليات النجدة باصطدام أحد القطارات بشخص ووفاته بمنطقة الكيلو 11 قبل محطة سكك حديد القناطر الخيرية دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار طنطا القاهرة رقم 124 بشخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر طوله 170 سم.



وحال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة.