عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس كهربائى ضبط بحوزته نصف كيلو بانجو فى القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

أمرت نيابة العبور فى القليوبية حبس كهربائى 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته كمية من مخدر البانجو قبل ترويج المضبوطات على عملائه.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد بتمكن ضباط القطاع الـ 11 بإدارة تأمين العبور من ضبط كهربائى بحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه بنطاق دائرة القسم.


وبالمعاينة والفحص تبين تمكن ضباط القطاع الـ 11 بإدارة تأمين العبور من ضبط "أحمد ف ع" 42 سنة كهربائى بحوزته لفافة بداخلها نبات البانجو المخدر تزن 500 جرام ومبلغ مالى 110 جنيه وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


من ناحية أخرى لقى شخص مصرعه لإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ إثر اصطدام أحد القطارات به فى القليوبية خلال عبوره شريط السكة الحديد من أحد المناطق الغير مخصصة لعبور المشاة بمنطقة الكيلو 11 قبل محطة سكك حديد القناطر الخيرية جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بورود بلاغ من عمليات النجدة باصطدام أحد القطارات بشخص ووفاته بمنطقة الكيلو 11 قبل محطة سكك حديد القناطر الخيرية دائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار طنطا القاهرة رقم 124 بشخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر طوله 170 سم.


وحال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة.

القليوبية محطة سكك حديد القناطر الخيرية مدير أمن القليوبية المواد المخدرة شريط السكه الحديد مركز شرطة القناطر الخيرية مستشفي القناطر الخيرية مجهول الهوية

موضوعات متعلقة

ضبط 9.5 طن ملح طعام وأرز مجهول المصدر بحملة تموينية فى القليوبية

ضبط كهربائى بحوزته نصف كيلو بانجو بالعبور في القليوبية

مصرع عامل صدمه ميكروباص خلال عبوره طريق ترعة الإسماعيلية في القليوبية

ترشيحاتنا

ليفربول يستدرج أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

الطقس غدا| انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونشاط رياح بعدة مناطق بالجمهورية

الري: تأهيل 3086 كيلو متر من الترع وإزالة 67 ألف حالة تعد على النيل.. صور

كوني نموذجًا يحتذى به لطفلك.. أسباب السمنة عند الأطفال ونصائح للتعامل

أول تعليق من بايدن على موافقة السلطات الصحية منح لقاح فايزر للأطفال

واتساب ويب يحصل على ثلاث ميزات جديدة.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خوفا من بطش الأهالي.. فرار أسرة "دبور" قاتل الإسماعيلية منزلها بعد حادث الذبح.. فيديو وصور

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

الإسكندرية مهددة بالغرق .. حلّان لإنقاذ مدينة الثغر من كارثة التغيرات المناخية

ننشر الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

ننشر أول صور لمحتجز رهائن الفيوم.. والشرطة تحاول تحريرهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

بكين تستعد للطوارئ.. لماذا تدعو الحكومة الصينية الشعب إلى تخزين احتياجاته؟

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

فيديو

فيديو جراف.. رحلة صعود عفروتو من عامل بمقهي إلى نجم الراب

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ