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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

مصوغات ذهبية بكمية كبيرة.. كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي "فيديو"

نادية الجندي
نادية الجندي

كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي في المنصورية .. هذا ما نجحت فيه الأجهزة الأمنية بالجيزة بعد اكتشاف سرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي الكائنة في المنصورية بدائرة قسم شرطة كرداسة، حيث تم اكتشاف من يقف وراء ارتكاب الجريمة وضبطه وإعادة المسروقات. 

تفاصيل سرقة فيلا نادية الجندي 

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بإبلاغ الفنانة نادية الجندي بتعرضها للسرقة، فوجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته، ليصبح خبر سرقة نادية الجندي الأكثر بحثا خلال الساعات الماضية.  

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وشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة حيث أشارت التحريات الأولية أن الفنانة اكتشفت اختفاء مصوغاتها الذهبية من داخل فيلا ناديه الجندى .  

 

وتوصلت التحريات برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى مرتكب جريمة سرقة نادية الجندي . 

 

ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة في إلقاء القبض على المتهمة التي أرشدت عن مسروقات ناديه الجندى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق في واقعة سرقة نادية الجندي.

 

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة نجحت في القبض على مرتكب حادث سرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي الكائنة في المنصورية بدائرة قسم شرطة كرداسة، حيث تم اكتشاف من يقف وراء ارتكاب الجريمة وضبطه وإعادة المسروقات إلى الفنانة ناديه الجندى.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بإبلاغ الفنانة نادية الجندي بتعرضها للسرقة، فوجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته، ليصبح خبر سرقة نادية الجندي الأكثر بحثا خلال الساعات الماضية. 

 

وللمزيد حول حادث سرقة فيلا نادية الجندي في المنصورية بمدينة كرداسة في الجيزة وتفاصيل القبض على مرتكب جريمة سرقة فيلا ناديه الجندى شاهد الفيديوجراف التالي: 

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