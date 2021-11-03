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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بداية جديدة .. بشرى سارة لـ للمتعافين من الإدمان

مخدرات
مخدرات

قال إبراهيم عسكر، مدير برامج الرقابة بصندوق مكافحة الإدمان ، إن استراتيجية عمل المركز ترتكز على التعاون الشامل سواء بعلاج المتعافين من تعاطى المخدرات بداية من استقبالهم بالعيادات مرورا بسحب السموم المخدرة من جسدهم ثم التهيئة النفسية والاجتماعية.

 

وأوضح إبراهيم عسكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،  أن الصندوق يوفر مبادرة " بداية جديدة " أيضأ بتقديم قروض للمتعافين من الإدمان لدعمهم ماديا ومساعدتهم لتغيير حياتهم للأفضل  ، لافتا إلى أن تدشين 3 مراكز لعلاج الإدمان له مدلول عظيم بأن قضية التعافى من الإدمان فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية .

 

وأشار إبراهيم عسكر، إلى أن وزارة التضامن تؤكد دائما على اهمية الاستتثمار فى العنصر البشرى لافتا إلى أن عمل الصندوق يرتكز على عوامل فنية ، إدارية منوها ان المتعافين من الإدمان يدخلون فى بند الكادر الفنى الطبى ويتم الاستعانة بهم بعد شفائهم كمساعدين لعلاج مدمنى تعاطى المخدرات .

 

وتابع إبراهيم عسكر ، أن صندوق مكافحة الإدمان يوفر دورات تدريبية مختلفة فيما يختص بالدورات التكنولوجية لإيجاد  المتعافى من الإدمان فرص عمل له بعد إتمامه مراحل العلاج . 

ابراهيم عسكر صندوق مكافحة الإدمان تعاطي المخدرات التضامن الإدمان قروض

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