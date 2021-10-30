عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قريبا.. افتتاح أول مركز في العالم لعلاج الإدمان يتم إنشاؤه بسواعد المتعافين

صدى البلد

انتهى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من استكمال الهيكل الوظيفي لمركز العزيمة الجديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في قنا، والذى تم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام مبنى المركز تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

 

وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على حضور لجنة اختيار الهيكل الوظيفي من إداريين وعمال وفنيين بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، للتأكد من تطبيق المعايير لاختيار ممن ينطبق عليه الشروط، كما حرص صندوق مكافحة الإدمان على إجراء تحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات لكل من تقدم لشغل الوظائف بالمركز والتأكد ممن تم اختيارهم لا يتعاطون المواد المخدرة تزامنا مع تطبيق القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار بها والذى يشترط بعدم تعاطى الموظف للمواد المخدرة.
 

ويعد مركز العزيمة في قنا، أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان يتم إنشاؤه فى العالم بسواعد المتعافين من الإدمان وتصل السعة الاستيعابية للمركز إلى 92 سريرًا بالنسبة للحجز الداخلي، كما سيتضمن عيادات خارجية صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو، كما يتضمن مجمع ورش لتدريب المتعافين "تدريب مهني" على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وسيتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية‪ .‬

 

وجدير بالذكر بأن المتعافين من الإدمان نجحوا داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الصندوق، من تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا والنجارة للمركز الجديد المقرر افتتاحه في قنا لعلاج الإدمان ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق تحت عنوان "بإيدينا" وتتضمن تأثيث المراكز الجديدة لعلاج الإدمان من أعمال المتعافين.

IMG-20211030-WA0004
IMG-20211030-WA0004
IMG-20211030-WA0002
IMG-20211030-WA0002
IMG-20211030-WA0007
IMG-20211030-WA0007
IMG-20211030-WA0003
IMG-20211030-WA0003
IMG-20211030-WA0001
IMG-20211030-WA0001
IMG-20211030-WA0000
IMG-20211030-WA0000

ترشيحاتنا

وزير التعليم يعلن جدول توزيع 634909 تابلت على طلاب أولى ثانوي بالمدارس

أزمة تجديد عقد محمد صلاح.. كبار أوروبا يترقبون مصير الفرعون مع ليفربول

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية.. صور

الكشف عن مقبرة رئيس الخزانة في عهد رمسيس الثاني بـ سقارة.. تفاصيل

أسطورة.. الكاف يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بمناسبة عيد ميلاده الـ 67

حكيم زياش أساسي.. هافريتز يقود هجوم تشيلسي أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

إلغاء إجازة السبت وتعيين معلمين جدد.. مقترحات برلمانية لحل أزمة تكدس الطلاب

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

السيسي: احتفالية طريق الكباش يجب أن تعكس ثراء الأقصر كمقصد سياحي عالمي

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

راقصة العجوزة تروي تفاصيل قتل طفلتها منذ 3 سنوات: خلفتها حرام من ديلر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

طرق تطويل شعر الأطفال الرضع وأخطاء العناية به ..صور

حضور جماهيري كبير .. 30 صورة من حفل محمد حماقي في جامعة الدلتا

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

فيديو

اتخذت موقفا رسميا.. استياء خليجي واسع بعد تصريحات قرداحي

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

تعذيب وربط بالحبال.. كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس

قنبلة جديدة.. سر ظهور محمد رمضان مع ملكة جمال الهند

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ