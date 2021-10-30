قريبا.. افتتاح أول مركز في العالم لعلاج الإدمان يتم إنشاؤه بسواعد المتعافين

انتهى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من استكمال الهيكل الوظيفي لمركز العزيمة الجديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في قنا، والذى تم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام مبنى المركز تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على حضور لجنة اختيار الهيكل الوظيفي من إداريين وعمال وفنيين بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، للتأكد من تطبيق المعايير لاختيار ممن ينطبق عليه الشروط، كما حرص صندوق مكافحة الإدمان على إجراء تحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات لكل من تقدم لشغل الوظائف بالمركز والتأكد ممن تم اختيارهم لا يتعاطون المواد المخدرة تزامنا مع تطبيق القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار بها والذى يشترط بعدم تعاطى الموظف للمواد المخدرة.



ويعد مركز العزيمة في قنا، أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان يتم إنشاؤه فى العالم بسواعد المتعافين من الإدمان وتصل السعة الاستيعابية للمركز إلى 92 سريرًا بالنسبة للحجز الداخلي، كما سيتضمن عيادات خارجية صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو، كما يتضمن مجمع ورش لتدريب المتعافين "تدريب مهني" على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وسيتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية‪ .‬

وجدير بالذكر بأن المتعافين من الإدمان نجحوا داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الصندوق، من تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا والنجارة للمركز الجديد المقرر افتتاحه في قنا لعلاج الإدمان ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق تحت عنوان "بإيدينا" وتتضمن تأثيث المراكز الجديدة لعلاج الإدمان من أعمال المتعافين.

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